صحة

عصير شائع قد يساعد في ضبط ضغط الدم وتهدئة الالتهابات.. ما هو؟

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:46
تشير أبحاث علمية حديثة إلى أن تناول عصير البرتقال بانتظام قد يقدم فوائد مهمة لصحة القلب، ليس فقط لاحتوائه على الفيتامينات، بل لقدراته المحتملة على التأثير في نشاط آلاف الجينات داخل الجسم.

ففي دراسة جديدة، تابع الباحثون مجموعة من البالغين الذين شربوا 500 مل من عصير البرتقال الطبيعي المبستر يومياً لمدة شهرين. وبعد 60 يوماً، تبيّن أن نشاط عدد من الجينات المرتبطة بالالتهابات وارتفاع ضغط الدم انخفض بشكل ملحوظ، من بينها NAMPT وIL6 وIL1B وNLRP3. كما تراجع نشاط جين آخر هو SGK1 المسؤول عن احتفاظ الكلى بالصوديوم.
هذه التغيرات تدعم نتائج سابقة تفيد بأن شرب عصير البرتقال يومياً يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الشباب.
 
وتساعد هذه النتائج في تفسير سبب ارتباط عصير البرتقال بتحسن صحة القلب  في العديد من التجارب السريرية. فبدلاً من رفع مستويات السكر فقط، يبدو أنه يحدث تحولات دقيقة في أنظمة تنظيم الجسم، ما يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات. (ارم نيوز)
