صحة

هذه الأمراض الجلدية تتفاقم في الخريف والشتاء!

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:39
Doc-P-1447728-638998730979661070.jpg
Doc-P-1447728-638998730979661070.jpg photos 0
أكّدت الطبيبة الروسية المتخصّصة بالتجميل، يكاتيرينا كروغليك، أن أمراضاً جلدية مزمنة تميل للتفاقم في الخريف والشتاء، أبرزها الأكزيما والصدفية والتهاب الجلد التأتبي.


وأوضحت لـ"غازيتا.رو" أن البرودة وقلة ضوء الشمس تقللان إنتاج فيتامين D ومواد كيميائية عصبية مثل السيروتونين والدوبامين، ما يسبب تقلبات المزاج والنعاس والاكتئاب الموسمي، إضافة إلى تفاقم مشاكل الجلد.
كما لفتت إلى أن الرطوبة والملابس الصوفية أو الصناعية قد تزيد جفاف الجلد وتشقق البشرة، مشيرة إلى أن العلاج يعتمد على الكورتيكوستيرويدات الموضعية والكريمات المرطبة وتجنب الأقمشة المهيجة.


وبيّنت أن الصدفية تزداد في البرد وتظهر معها لويحات حمراء متقشرة مع حكة، وينصح بارتداء ملابس فضفاضة، وترطيب الجلد، وتفادي الماء الساخن، مع استخدام الستيرويدات والعلاج الضوئي عند الحاجة.


وبالنسبة لالتهاب الجلد التأتبي، فإنه يظهر أيضاً مع انخفاض الحرارة مصحوباً بجفاف وحكة واحمرار، ويُعالج بالكورتيكوستيرويدات الموضعية ومثبطات الكالسينيورين مع ترطيب مستمر للجلد. (روسيا اليوم) 
