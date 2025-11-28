Advertisement

صحة

الموز… الفاكهة الذهبية وفوائدها الصحية المتعددة

Lebanon 24
28-11-2025
يُعدّ الموز واحدًا من أكثر الفواكه استهلاكًا حول العالم، ليس فقط لطعمه اللذيذ وسهولة تناوله، بل أيضًا لما يتمتع به من فوائد صحية متعددة تجعل منه عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للكبار والصغار. فهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويُعتبر مصدرًا فريدًا للطاقة السريعة والصحية.
1. مصدر غني بالطاقة الطبيعية
يحتوي الموز على نسبة جيدة من السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز والسكروز، إلى جانب الألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا لرفع مستوى الطاقة بسرعة قبل التمارين الرياضية أو خلالها.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي
يُعدّ الموز من أفضل الفواكه لصحة الجهاز الهضمي، وذلك بفضل احتوائه على:
ألياف قابلة للذوبان تساعد في تحسين حركة الأمعاء
النشا المقاوم الذي يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء
وبالتالي يساعد على منع الإمساك وتحسين عملية الهضم.

3. دعم صحة القلب
يتميّز الموز بارتفاع نسبة البوتاسيوم وانخفاض نسبة الصوديوم، ما يجعله غذاءً مثاليًا للحفاظ على:
انتظام ضغط الدم
صحة عضلة القلب
تقليل مخاطر الجلطات والسكتات الدماغية

4. تحسين المزاج ومحاربة التوتر
يحتوي الموز على مادة التريبتوفان، التي يحوّلها الجسم إلى السيروتونين المعروف بهرمون السعادة، مما يساعد في:
تحسين المزاج
تقليل القلق والتوتر
تعزيز الشعور بالراحة العامة
كما أنه غني بفيتامين B6 الذي يلعب دورًا في صحة الجهاز العصبي.

5. دعم المناعة
يحتوي الموز على مضادات أكسدة طبيعية وفيتامين C، مما يساعد الجسم على:
تقوية جهاز المناعة
محاربة الالتهابات
حماية الخلايا من التلف

6. مناسب لمرضى السكري (باعتدال)
رغم أن الموز يحتوي على سكريات، إلا أن مؤشره الغلايسيمي معتدل، وأليافه تساعد في تنظيم امتصاص السكر، لذلك يمكن لمرضى السكري تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

7. تعزيز صحة العظام
البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في الموز يساهمان في:
تعزيز صحة العظام
دعم امتصاص الكالسيوم
تقليل خطر الهشاشة مع تقدم العمر

8. مثالي للرياضيين
غالبًا ما يُعتبر الموز “الوجبة المثالية للرياضيين” لأنه:
يعوّض الأملاح المفقودة أثناء التمارين
يزوّد الجسم بالطاقة
يمنع تشنج العضلات بفضل البوتاسيوم والمغنيسيوم.
 
06:57 | 2025-11-28
04:30 | 2025-11-28
00:45 | 2025-11-28
23:00 | 2025-11-27
15:53 | 2025-11-27
13:39 | 2025-11-27
