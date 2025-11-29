22
صحة
مشروب يحمي الدماغ من مضاعفات قلة النوم.. ما هو؟
Lebanon 24
29-11-2025
|
10:52
أظهرت دراسة صينية حديثة أن شاي الأولونغ الصيني الشهير يساعد على حماية الدماغ من الآثار الضارة التي يسببها نقص النوم.
وأشارت مجلة
food
& Function على أن نتائج الدراسة أظهرت أن مادة البوليفينول الموجودة في هذا الشاي يمكنها التخفيف من الاضطرابات في الذاكرة والسلوك الناجمة عن قلة النوم المزمن.
وأظهرت النتائج أن حرمان النوم تسبب لفئران التجارب في اضطرابات كبيرة في ميكروبات الأمعاء: حيث انخفض عدد البكتيريا المفيدة وازدادت نسبة الكائنات الحية الدقيقة الضارة، مما أدى إلى إضعاف حاجز الأمعاء وزيادة الالتهاب في أجسام تلك الحيوانات، وساهم ذلك في دخول السموم البكتيرية إلى مجرى
الدم
، كما انخفضت فعالية الحماية في الدماغ، ونشطت خلايا الالتهاب العصبي، وتغير توازن الناقلات العصبية، مما أدى إلى تدهور الوظائف الإدراكية. (روسيا اليوم)
