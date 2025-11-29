Advertisement

صحة

مشروب يحمي الدماغ من مضاعفات قلة النوم.. ما هو؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1448591-639000356628521476.jpg
Doc-P-1448591-639000356628521476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة صينية حديثة أن شاي الأولونغ الصيني الشهير يساعد على حماية الدماغ من الآثار الضارة التي يسببها نقص النوم.
 
وأشارت مجلة food & Function على أن نتائج الدراسة أظهرت أن مادة البوليفينول الموجودة في هذا الشاي يمكنها التخفيف من الاضطرابات في الذاكرة والسلوك الناجمة عن قلة النوم المزمن.
Advertisement
 
وأظهرت النتائج أن حرمان النوم تسبب لفئران التجارب في اضطرابات كبيرة في ميكروبات الأمعاء: حيث انخفض عدد البكتيريا المفيدة وازدادت نسبة الكائنات الحية الدقيقة الضارة، مما أدى إلى إضعاف حاجز الأمعاء وزيادة الالتهاب في أجسام تلك الحيوانات، وساهم ذلك في دخول السموم البكتيرية إلى مجرى الدم، كما انخفضت فعالية الحماية في الدماغ، ونشطت خلايا الالتهاب العصبي، وتغير توازن الناقلات العصبية، مما أدى إلى تدهور الوظائف الإدراكية. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث داخل الدماغ عند الحرمان من النوم؟
lebanon 24
29/11/2025 20:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تدمر قلة النوم صحة قلب؟
lebanon 24
29/11/2025 20:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية غذائية تعزز صحة الدماغ.. ما هي؟
lebanon 24
29/11/2025 20:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"مشروبات" قبل النوم تحرق الدهون.. اكتشفوها
lebanon 24
29/11/2025 20:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

بيرة

بولي

كروب

الدم

food

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:01 | 2025-11-29
07:00 | 2025-11-29
04:00 | 2025-11-29
02:00 | 2025-11-29
00:48 | 2025-11-29
23:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24