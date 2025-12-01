19
صحة
هل يساعد عد الأغنام على النوم سريعا؟
Lebanon 24
01-12-2025
|
09:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الدكتور
بافل كودينوف
، المتخصص في علم النوم، أن عدّ الأغنام لا يسرّع عملية الاستغراق في النوم، بل قد يزيد من التوتر الداخلي ويمنع الدماغ من الوصول إلى حالة الاسترخاء المطلوبة.
وأضاف قائلا: "ينبغي أن يكون الدماغ في حالة هدوء شبه تام عند محاولة النوم، بعيدا عن أي نشاط ذهني مرهق. لأن الانشغال بالأفكار أو العدّ أو محاولة
التحكم في
عملية النوم، كلها تحول العدّ إلى مهمة عقلية تَحُدّ من الاسترخاء وتعيق النوم".
وأشار إلى أن الحصول على نوم صحي يتطلب نهجا منظما، بدءا بالحفاظ على روتين ثابت لمواعيد النوم والاستيقاظ، حتى أثناء عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى تهيئة غرفة النوم لتكون مظلمة وهادئة وذات درجة حرارة منخفضة نسبيا.
وأضاف: "يساعد الاستيقاظ في الوقت نفسه يوميا الدماغ على التأقلم مع إيقاع ثابت، مما يُسهّل النوم لاحقا. كما أن الاستحمام قبل النوم — سواء كان بماء بارد أو دافئ — مفيد لبعض الأشخاص، إلا أن العامل الأهم هو بقاء حرارة الغرفة أقل من المعتاد، لأن ذلك يساعد الجسم على الاسترخاء والنوم بسرعة".
وأكد كودينوف في الختام أنه لا توجد طرق سحرية وفورية للتغلب على صعوبات النوم، وأنه إذا تحول الأرق إلى حالة مزمنة، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص. (روسيا اليوم)
