Advertisement

صحة

هل يساعد عد الأغنام على النوم سريعا؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1449416-639002021548382028.png
Doc-P-1449416-639002021548382028.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الدكتور بافل كودينوف، المتخصص في علم النوم، أن عدّ الأغنام لا يسرّع عملية الاستغراق في النوم، بل قد يزيد من التوتر الداخلي ويمنع الدماغ من الوصول إلى حالة الاسترخاء المطلوبة.
Advertisement
 
وأضاف  قائلا: "ينبغي أن يكون الدماغ في حالة هدوء شبه تام عند محاولة النوم، بعيدا عن أي نشاط ذهني مرهق. لأن الانشغال بالأفكار أو العدّ أو محاولة التحكم في عملية النوم، كلها تحول العدّ إلى مهمة عقلية تَحُدّ من الاسترخاء وتعيق النوم".

وأشار إلى أن الحصول على نوم صحي يتطلب نهجا منظما، بدءا بالحفاظ على روتين ثابت لمواعيد النوم والاستيقاظ، حتى أثناء عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى تهيئة غرفة النوم لتكون مظلمة وهادئة وذات درجة حرارة منخفضة نسبيا.

وأضاف: "يساعد الاستيقاظ في الوقت نفسه يوميا الدماغ على التأقلم مع إيقاع ثابت، مما يُسهّل النوم لاحقا. كما أن الاستحمام قبل النوم — سواء كان بماء بارد أو دافئ — مفيد لبعض الأشخاص، إلا أن العامل الأهم هو بقاء حرارة الغرفة أقل من المعتاد، لأن ذلك يساعد الجسم على الاسترخاء والنوم بسرعة".

وأكد كودينوف في الختام أنه لا توجد طرق سحرية وفورية للتغلب على صعوبات النوم، وأنه إذا تحول الأرق إلى حالة مزمنة، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
فواكه تساعد على النوم العميق.. تعرفوا عليها
lebanon 24
01/12/2025 21:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر اكتمال القمر فعلاً على نومنا؟
lebanon 24
01/12/2025 21:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن للبصل أن يساعد مرضى السكري؟
lebanon 24
01/12/2025 21:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
lebanon 24
01/12/2025 21:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24

بافل كودينوف

روسيا اليوم

التحكم في

بافل ك

روسيا

الحص

بافل

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:54 | 2025-12-01
10:51 | 2025-12-01
06:54 | 2025-12-01
03:15 | 2025-12-01
01:10 | 2025-12-01
23:00 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24