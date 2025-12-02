امتلاك الهاتف الذكي قبل سن 12 يهدد الأطفال بأمراض خطيرة.. دراسة تكشف

كشفت دراسة موسعة شملت أكثر من 10 آلاف مراهق أميركي عن ارتباط مقلق بين امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة وارتفاع مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يمتلكون هواتف ذكية قبل سن الثانية عشرة معرضون بنسبة أكبر للإصابة بالاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم مقارنة بأقرانهم الذين لا يملكون هذه الأجهزة.

وتأتي هذه النتائج التي نشرت في متخصصة لتعزز تحذيرات سابقة حول تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية والجسدية للأجيال الناشئة.



ووفقا للدراسة التي أشرف عليها باحثون من للأطفال وجامعات وكولومبيا، فإن هذه المشكلات الصحية تشكل بدورها عوامل خطر للإصابة بأمراض مزمنة تهدد الحياة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري. (روسيا اليوم)