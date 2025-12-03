سبب رئيسي لسكتات القلب والدماغ.. ما هو؟

Advertisement

أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط في الثلاثينيات من العمر حتى لو كان طفيفاً فإنه قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في مراحل لاحقة من الحياة.ووجدت دراسة أجرتها (UCL) على أكثر من 450 بريطانياً أن ارتفاع ضغط الدم من الثلاثينيات وحتى العقود اللاحقة يرتبط بانخفاض تدفق الدم إلى القلب بحلول سن 77، وهو ما يؤثر سلباً على القلب.وجاءت نتائج هذه الدراسة عبر تقرير نشرته جريدة "إندبندنت" ، وأشار التقرير إلى أن هذه الدراسة التي أجريت بتمويل من مؤسسة القلب البريطانية (BHF) وجدت أنه حتى ضغط الدم "الطبيعي ولكن المرتفع" أو الذي يرتفع بسرعة قد يُلحق ضرراً بالقلب .وأفاد التقرير أن أنماط الخطر لوحظت منذ سن 36، حتى عندما لم يستوفِ المشاركون معايير تشخيص ارتفاع ضغط الدم.وقالت الدكتورة غابي كابتور، المؤلفة الرئيسية والأستاذة المشاركة في : "إن الارتفاعات الطفيفة والمستمرة في ضغط الدم خلال مرحلة البلوغ، حتى لو كانت قراءة ضغط الدم لديك "طبيعية ولكن مرتفعة"، يمكن أن تُلحق ضرراً خفيفاً بالقلب، حتى قبل ظهور الأعراض بوقت طويل. (العربية)