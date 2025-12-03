19
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
سبب رئيسي لسكتات القلب والدماغ.. ما هو؟
Lebanon 24
03-12-2025
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط
الدم
في الثلاثينيات من العمر حتى لو كان طفيفاً فإنه قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في مراحل لاحقة من الحياة.
Advertisement
ووجدت دراسة أجرتها
كلية لندن الجامعية
(UCL) على أكثر من 450 بريطانياً أن ارتفاع ضغط الدم من الثلاثينيات وحتى العقود اللاحقة يرتبط بانخفاض تدفق الدم إلى القلب بحلول سن 77، وهو ما يؤثر سلباً على القلب.
وجاءت نتائج هذه الدراسة عبر تقرير نشرته جريدة "إندبندنت"
البريطانية
، وأشار التقرير إلى أن هذه الدراسة التي أجريت بتمويل من مؤسسة القلب البريطانية (BHF) وجدت أنه حتى ضغط الدم "الطبيعي ولكن المرتفع" أو الذي يرتفع بسرعة قد يُلحق ضرراً بالقلب
مع مرور الوقت
.
وأفاد التقرير أن أنماط الخطر لوحظت منذ سن 36، حتى عندما لم يستوفِ المشاركون معايير تشخيص ارتفاع ضغط الدم.
وقالت الدكتورة غابي كابتور، المؤلفة الرئيسية والأستاذة المشاركة في
جامعة لندن
: "إن الارتفاعات الطفيفة والمستمرة في ضغط الدم خلال مرحلة البلوغ، حتى لو كانت قراءة ضغط الدم لديك "طبيعية ولكن مرتفعة"، يمكن أن تُلحق ضرراً خفيفاً بالقلب، حتى قبل ظهور الأعراض بوقت طويل. (العربية)
مواضيع ذات صلة
لإطالة العمر.. اليكم ما كشفه أحد اطباء القلب
Lebanon 24
لإطالة العمر.. اليكم ما كشفه أحد اطباء القلب
03/12/2025 22:54:28
03/12/2025 22:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
03/12/2025 22:54:28
03/12/2025 22:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حمية غذائية تعزز صحة الدماغ.. ما هي؟
Lebanon 24
حمية غذائية تعزز صحة الدماغ.. ما هي؟
03/12/2025 22:54:28
03/12/2025 22:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب زيادة نسبة الطلاق في مصر؟ السيسي يجيب
Lebanon 24
ما سبب زيادة نسبة الطلاق في مصر؟ السيسي يجيب
03/12/2025 22:54:28
03/12/2025 22:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلية لندن الجامعية
مع مرور الوقت
البريطانية
جامعة لندن
كلية لندن
البريطاني
بريطانيا
الرئيسي
قد يعجبك أيضاً
خطر صامت يهدد الأطفال… ماذا يمكن فعله قبل أن يفوت الأوان؟
Lebanon 24
خطر صامت يهدد الأطفال… ماذا يمكن فعله قبل أن يفوت الأوان؟
09:27 | 2025-12-03
03/12/2025 09:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
07:36 | 2025-12-03
03/12/2025 07:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر
Lebanon 24
دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر
04:13 | 2025-12-03
03/12/2025 04:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"
Lebanon 24
اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"
03:10 | 2025-12-03
03/12/2025 03:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
01:18 | 2025-12-03
03/12/2025 01:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:27 | 2025-12-03
خطر صامت يهدد الأطفال… ماذا يمكن فعله قبل أن يفوت الأوان؟
07:36 | 2025-12-03
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
04:13 | 2025-12-03
دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر
03:10 | 2025-12-03
اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"
01:18 | 2025-12-03
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
23:00 | 2025-12-02
الأعراض الجانبية الخطيرة لتناول خل التفاح والكركم معًا
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 22:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 22:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 22:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24