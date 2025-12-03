Advertisement

صحة

سبب رئيسي لسكتات القلب والدماغ.. ما هو؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 10:38
أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات من العمر حتى لو كان طفيفاً فإنه قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في مراحل لاحقة من الحياة.
ووجدت دراسة أجرتها كلية لندن الجامعية (UCL) على أكثر من 450 بريطانياً أن ارتفاع ضغط الدم من الثلاثينيات وحتى العقود اللاحقة يرتبط بانخفاض تدفق الدم إلى القلب بحلول سن 77، وهو ما يؤثر سلباً على القلب.

وجاءت نتائج هذه الدراسة عبر تقرير نشرته جريدة "إندبندنت" البريطانية، وأشار التقرير إلى أن هذه الدراسة التي أجريت بتمويل من مؤسسة القلب البريطانية (BHF) وجدت أنه حتى ضغط الدم "الطبيعي ولكن المرتفع" أو الذي يرتفع بسرعة قد يُلحق ضرراً بالقلب مع مرور الوقت.

وأفاد التقرير أن أنماط الخطر لوحظت منذ سن 36، حتى عندما لم يستوفِ المشاركون معايير تشخيص ارتفاع ضغط الدم.

وقالت الدكتورة غابي كابتور، المؤلفة الرئيسية والأستاذة المشاركة في جامعة لندن: "إن الارتفاعات الطفيفة والمستمرة في ضغط الدم خلال مرحلة البلوغ، حتى لو كانت قراءة ضغط الدم لديك "طبيعية ولكن مرتفعة"، يمكن أن تُلحق ضرراً خفيفاً بالقلب، حتى قبل ظهور الأعراض بوقت طويل. (العربية) 
 
 
 
 
