صحة

من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!

Lebanon 24
03-12-2025 | 13:53
Doc-P-1450549-639004032271947908.jpg
Doc-P-1450549-639004032271947908.jpg photos 0
كشف باحثون في علم الأحياء الدقيقة آلية تطوّر تسوّس الأسنان عند تناول السكر، موضحين أن العملية تبدأ بتفاعل سريع داخل الفم يخلّ بتوازن البكتيريا، ويدفعها إلى إنتاج أحماض تُضعف مينا الأسنان خلال دقائق قليلة.
وبحسب ما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يؤدي استهلاك السكر إلى تغيّر سريع في ميكروبيوم الفم؛ إذ تقوم بكتيريات مثل العقدية الطافرة بتحويل السكريات فورًا إلى حمض اللاكتيك، ما يخفّض مستوى الحموضة بشكل كبير.


في هذه البيئة الحامضية، تتراجع البكتيريا النافعة ويزداد نمو الميكروبات المُسببة للتسوّس. ولفت الخبراء إلى أن هذا الخلل في التوازن البكتيري قد يستمر لمدة تصل إلى ساعة بعد تناول السكر، ما يطيل فترة تعرض المينا للضرر ويُظهر التأثير المباشر للخيارات الغذائية على “مجتمعات البكتيريا” الموجودة على سطح الأسنان.


وتقوم الآلية الأساسية على تفكك الغلوكوز وتخمّره إلى أحماض تهاجم المعادن المكوِّنة لطبقة المينا. وعند انخفاض الحموضة بشكل معين، يبدأ مركب "هيدروكسي أباتيت" في الذوبان، ما يولّد فجوات مجهرية تكون معرضة لاحقًا لمزيد من التآكل والتسوّس.


ومع أن اللعاب يساعد لاحقًا في إعادة التوازن ومقاومة هذا التأثير، إلا أن استهلاك السكر بشكل متكرر يحدّ من قدرة الفم الطبيعية على إعادة التمعدن وحماية الأسنان.ويؤكد علماء الأحياء الدقيقة أن السكريات ليست جميعها متساوية في التأثير، فالسكريات البسيطة مثل الـ"سكروز" تُحفز أقوى استجابة بسبب سرعة تحللها، وهذا يُؤكد أهمية الحد من السكريات المُكررة للحفاظ على التوازن الميكروبي.


وبحسب الخبراء، تعزز عادات تناول السكر الأغشية الحيوية، وهي طبقة لزجة تُؤوي مصانع الأحماض، التي تقاوم تنظيف الأسنان بالفرشاة.


ومع مرور الوقت، يؤدي هذا الأمر إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة واحتمال فقدان الأسنان، وتُشير الدراسات إلى أن تقليل تناول السكر يحدّ من هذه المُسببات المرضية. (آرم نيوز) 
