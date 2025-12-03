19
o
بيروت
15
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحرّر من الهاتف صباحًا… خطوات لتحسين يومك ونومك
Lebanon 24
03-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في زمن الإنترنت والهواتف الذكية، يبدأ كثيرون نهارهم بتصفح الإشعارات وينهونه أمام الشاشات، ظنًا أنها مجرد تسلية بسيطة. لكن خبراء يحذّرون من أثرها السلبي على الإنتاجية والصحة النفسية والنوم.
وأوضحت طبيبة الأعصاب بريانكا سهراوات عبر إنستغرام أن النظر للهاتف صباحًا يفيض الدماغ بمعلومات غير منظمة، ما يربك التخطيط لليوم ويبطئ إنجاز المهام. وتقول: "بحلول المساء، يظهر القلق والصداع وصعوبة النوم، فيستمر التحديق بالشاشة ليلًا".
Advertisement
وتشير أيضًا إلى أن الإفراط في وقت الشاشة يضر بالصحة عمومًا: "يتراكم القلق ويظهر الصداع، ومع ذلك يواصل الناس النظر للشاشات ويعتبرونها تسلية على حساب صحتهم".
وتوصي ببدء النهار دون أي شاشة، والاستفادة من ضوء الشمس والحركة لتنظيم الساعة البيولوجية، مع تقليل التعرض للشاشات ليلًا، خصوصًا قبل النوم، لتحسين نوعيته وتخفيف التوتر.
مواضيع ذات صلة
منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين: عملية تحرير الرهائن ستبدأ صباح الاثنين
Lebanon 24
منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين: عملية تحرير الرهائن ستبدأ صباح الاثنين
04/12/2025 07:41:48
04/12/2025 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني والخير يطلقان كورنيش المنية الجديد: خطوة لتحسين حياة الأهالي
Lebanon 24
رسامني والخير يطلقان كورنيش المنية الجديد: خطوة لتحسين حياة الأهالي
04/12/2025 07:41:48
04/12/2025 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة في مصر صباح اليوم
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة في مصر صباح اليوم
04/12/2025 07:41:48
04/12/2025 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
04/12/2025 07:41:48
04/12/2025 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنترنت
بريان
تاجي
إنتر
الدم
ترنت
بري
قد يعجبك أيضاً
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
Lebanon 24
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
16:30 | 2025-12-03
03/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!
Lebanon 24
من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!
13:53 | 2025-12-03
03/12/2025 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب رئيسي لسكتات القلب والدماغ.. ما هو؟
Lebanon 24
سبب رئيسي لسكتات القلب والدماغ.. ما هو؟
10:38 | 2025-12-03
03/12/2025 10:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر صامت يهدد الأطفال… ماذا يمكن فعله قبل أن يفوت الأوان؟
Lebanon 24
خطر صامت يهدد الأطفال… ماذا يمكن فعله قبل أن يفوت الأوان؟
09:27 | 2025-12-03
03/12/2025 09:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
07:36 | 2025-12-03
03/12/2025 07:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تدخل الأموال لـ"حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
هكذا تدخل الأموال لـ"حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
09:00 | 2025-12-03
03/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:30 | 2025-12-03
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
13:53 | 2025-12-03
من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!
10:38 | 2025-12-03
سبب رئيسي لسكتات القلب والدماغ.. ما هو؟
09:27 | 2025-12-03
خطر صامت يهدد الأطفال… ماذا يمكن فعله قبل أن يفوت الأوان؟
07:36 | 2025-12-03
لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
04:13 | 2025-12-03
دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24