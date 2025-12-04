24
لإنقاص الوزن.. العلماء ينصحون شرب الماء الدافئ في هذا التوقيت
Lebanon 24
04-12-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعرف كثيرون أن بدء اليوم بتناول القهوة روتين غير صحي، بينما يحث خبراء التغذية على بدء اليوم بشرب الماء الدافئ، لمنح الجسم عدة فوائد، وتنشيطه على نحو سليم.
وتوصي خبيرة التغذية
إيمي
كلينتون
مؤسسة موقع "إنتيرلي إيمي"، بعدم فعل أي شيء في الصباح قبل شرب 300 مل من الماء الدافئ.
وبحسب "سوري لايف"، توضح خبيرة التغذية أن أفضل طريقة لتنشيط الجسم من الداخل إلى الخارج هي شرب هذه الكمية من الماء الدافئ أول شيء في الصباح.
والسبب أن الجسم يتباطأ أثناء الليل خلال استراحته وتعافيه، ما يعني أن عملية التمثيل الغذائي لا تعمل بكامل طاقتها لحظة الاستيقاظ.
بدء اليوم
وتقول إن الماء الدافئ يعمل كمفتاح لطيف، يدفع الجهاز الهضمي إلى العمل ويشجع الأمعاء على بدء الحركة مرة أخرى.
وتقول إيمي: "الماء الدافئ مُهدئ للمعدة ويساعد على تحفيز الأمعاء على استئناف عملها. إنه من أسهل الطرق لتنشيط عملية الهضم في الصباح، ما يجعلك تشعر بمزيد من النشاط".
ووتضيف أن معظم الناس يُقللون من شأن الجفاف الذي يشعرون به عند الاستيقاظ. فحتى الجفاف الخفيف قد يؤثر على التركيز، وإشارات الجوع، وكفاءة هضم الطعام طوال اليوم.
وتتابع: "الماء الدافئ يرطب الجسم أسرع من الماء البارد لأنه ألطف على المعدة. يمتصه الجسم بسرعة".
ماذا عن الوزن؟
تعتقد إيمي أن هذه العادة اليومية يُمكن أن تُحدث فرقاً فورياً نظراً لتأثير الترطيب على الشهية.
وتضيف: "إذا بدأت صباحك بترطيب الجسم بشكل صحيح، فمن غير المحتمل أن تخلط بين العطش والجوع".
فكثير من الناس يعتقدون أنهم بحاجة إلى وجبة إفطار أثقل مما هم بحاجة إليه، لمجرد أن أجسامهم بحاجة ماسة إلى السوائل".
يساعد الماء الدافئ على موازنة هذه الإشارات، وعدم الاستجابة لنوبات الجوع المُضلِّلة.
وبعد أن يقوم الماء الدافئ بإيقاظ الأمعاء في الصباح، تنصح إيمي بتناول إفطار غني بالبروتين لتثبيت الشهية لساعات.
وإلى جانب تناول الكربوهيدرات بأقرب ما يُمكن إلى شكلها الطبيعي، مثل الخبز
الأسمر
والشوفان، توصي خبيرة التغذية بتناول حصة من الفاكهة في الصباح، لتزويد الجسم بالفيتامينات والألياف لإطالة فترة الشبع.
