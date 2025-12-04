Advertisement

صحة

كيف يحافظ توقيت الغداء على نشاط الجسم طوال اليوم؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1450934-639004768896389656.jpg
Doc-P-1450934-639004768896389656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أفاد موقع Verywell Health أن الغداء يُنصح بأن يكون بعد 4 إلى 5 ساعات من وجبة الإفطار، معتبراً أن هذا التوقيت يساعد الجسم على الحفاظ على مستوى ثابت من الطاقة، ويعزز التركيز طوال اليوم، إذ يكون الجسم أكثر كفاءة في استخدام السعرات الحرارية صباحاً مقارنة بالمساء.

أهمية توقيت الغداء:

 
Advertisement

تناول الغداء ضمن هذا الإطار الزمني يمنع انخفاض مستوى السكر في الدم، وهو السبب الرئيسي للشعور بالخمول وضعف التركيز والصداع وتقلب المزاج. أما تناول الغداء مبكراً جداً (أقل من ثلاث ساعات بعد الإفطار)، فقد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الغلوكوز يليه هبوط حاد لاحقاً. في المقابل، تأجيل الغداء لفترة طويلة يزيد الشعور بالجوع ويدفع غالباً لتناول كمية أكبر من الطعام.

مخاطر تجاهل أو تأجيل الغداء:

 

تجاهل الغداء أو تأجيله قد يربك الساعة البيولوجية للجسم، ويؤخر مواعيد الجوع إلى المساء، ما قد يؤدي لتناول العشاء في وقت متأخر ويؤثر على جودة النوم والوزن على المدى الطويل. كما أن فترات الامتناع الطويلة عن الطعام قد تسبب نقصاً في العناصر الغذائية، وتدفع الجسم لتقليل استهلاك الطاقة، مما يزيد احتمال زيادة الوزن مع الوقت.

أهمية توزيع السعرات:

 

تشير الدراسات إلى أن عمليات الأيض وتنظيم السكر والهضم تكون أكثر كفاءة خلال ساعات النهار. لذلك، فإن توزيع السعرات بشكل متوازن على الإفطار والغداء والعشاء، مع جعل الإفطار والغداء أكبر نسبياً، يساعد على ثبات الطاقة واليقظة. على سبيل المثال، إذا تناولت الإفطار عند الساعة 7:30 صباحاً، يكون الوقت المثالي للغداء بين 11:30 و12:30 تقريباً.

نصائح إضافية: 

 

للحفاظ على هذا الإيقاع، ينصح بالالتزام بوقت ثابت للإفطار، وتناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية. كما يمكن تناول وجبة خفيفة صغيرة، مثل الزبادي أو حفنة مكسرات أو فاكهة مع زبدة الفول السوداني، عند الشعور بالجوع قبل الغداء، لتجنب انخفاض الطاقة دون التأثير على الشهية.

مواضيع ذات صلة
كيف يؤثر لحم الخنزير على صحة الجسم؟
lebanon 24
04/12/2025 21:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يحافظ رونالدو على لياقته البدنية في سن الأربعين؟
lebanon 24
04/12/2025 21:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر: إعادة رفات الرهائن ستستغرق وقتا طويلا للغاية
lebanon 24
04/12/2025 21:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
برد الشتاء.. كيف يؤثر على جسمك؟
lebanon 24
04/12/2025 21:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24

السودان

الإيقاع

الرئيسي

التزام

سوداني

الطويل

التركي

الزمني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:57 | 2025-12-04
10:38 | 2025-12-04
09:33 | 2025-12-04
07:43 | 2025-12-04
03:08 | 2025-12-04
01:01 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24