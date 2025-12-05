كيف تتجنب النقرس؟ تعديل النظام الغذائي هو الخطوة الأولى

Advertisement

ذكر موقع "أبونيت دوت دي" أن النقرس هو مرض أيضي يصيب المفاصل نتيجة ارتفاع مستوى حمض اليوريك في ، وهو غالبًا ما يرتبط بنظام غذائي غير صحي غني باللحوم والسكريات. وأوضح أن حمض اليوريك يتبلور في الدم ويترسّب في المفاصل، ما يسبب التهابات مؤلمة، بينما تعمل الكلى عادة على تصريفه، لكن تراكمه بكميات كبيرة، سواء بسبب الغذاء أو تحلل الخلايا، يؤدي إلى إرهاق الكلى وعدم قدرتها على التخلص منه بكفاءة.ينشأ حمض اليوريك من مصدرين: تحلل خلايا الجسم، وتناول الأغذية الغنية بالبيورينات مثل:أحشاء الحيوانات، اللحوم الحمراء، الأسماك والمأكولات البحرية، جلد الأسماك والدواجن، ومنتجات الخميرة. كما أن البيرة لا تحتوي فقط على البيورينات، بل أيضًا على الذي يمنع إفراز حمض اليوريك عبر الكلى ويعزز إنتاجه، ما يزيد احتمال حدوث نوبات النقرس.ولا يقتصر الخطر على الكحول، إذ تشمل المخاطر أيضًا المشروبات وعصائر الفاكهة الغنية بالفركتوز، لأن الفركتوز يرفع إنتاج حمض اليوريك ويحفّز تكوّن البلورات، وقد أثبتت دراسات عديدة صلة واضحة بين الاستهلاك العالي للفركتوز والإصابة بالنقرس.ولتقليل احتمال الإصابة بالنقرس أو الحد من نوباته، يُنصح بتعديل عبر الابتعاد عن الأغذية الغنية بالبيورينات، وتجنب المشروبات المحتوية على الفركتوز، إضافة إلى الامتناع عن الكحول.(الألمانية)