صحة

20 دقيقة، مرتين أسبوعيًا… وداعًا لتدهور الذاكرة!

Lebanon 24
05-12-2025 | 16:39
كشفت دراسة أمريكية حديثة أنّ ممارسة نشاط بدني لا يقلّ عن 20 دقيقة مرتين أسبوعيًا يمكن أن تساعد كبار السن الذين يعانون من تدهور إدراكي خفيف على إبطاء تطوّر الخرف.

الدراسة، التي أجراها باحثون من مركز صحة المجتمع والشيخوخة في جامعة تكساس، اعتمدت على بيانات دراسة الصحة والتقاعد الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2020، وضمّت 9,714 مشاركًا تجاوزوا سن الخمسين.

وخلال فترة المتابعة، تبيّن أنّ 8% من المشاركين شُخّصوا بمرض ألزهايمر أو أحد أنواع الخرف، وذلك بعد إخضاعهم لاختبارات تقيس الذاكرة والذاكرة العاملة والانتباه وسرعة المعالجة الذهنية.

ويُعدّ التدهور الإدراكي الخفيف مرحلة وسطية بين التقدّم الطبيعي في العمر ومرض ألزهايمر، إلا أنّ تطوّره يختلف من شخص إلى آخر؛ فبعض المصابين يبقون في حالة مستقرة أو يتحسّن وضعهم، بينما يتقدّم آخرون نحو مراحل الخرف.

وأظهرت نتائج البحث أنّ الذين حافظوا على نشاط بدني معتدل كانوا أقل عرضة لتطور الخرف مقارنة بالأشخاص غير النشطين. كما لُوحظ ارتفاع في معدلات الخطر لدى الأكبر سنًا، مقابل انخفاضها لدى أصحاب مستويات التعليم الأعلى والقدرات الذهنية الأقوى، من دون تسجيل أي تأثير لاختلاف الجنس.

وأشار الباحث الرئيسي جونغجو "جاي" لي إلى أنّ فوائد النشاط البدني لهذه الفئة العمرية معروفة منذ سنوات، إلا أنّ الدراسة حدّدت للمرة الأولى الحد الأدنى المطلوب من الحركة للحفاظ على القدرات الإدراكية ومنع التدهور.

وعلى الرغم من اعتراف الباحثين بوجود بعض القيود المنهجية، أكّد لي أنّ النتائج تُعدّ خطوة مهمة نحو تطوير برامج تدخل مجتمعية موجّهة لكبار السن.

وقال لي: "إنّ واحدًا من كل تسعة بالغين فوق سن الخامسة والأربعين يبلّغ عن ازدياد مشكلات الذاكرة تدريجيًا، ويمكن لهذه النتائج أن تكون قاعدة لتصميم أنشطة عملية ومتكاملة لدعم هذه الفئة المتنامية".

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنّ العمر، والقدرات الدماغية الأساسية، إضافة إلى الأنشطة الذهنية مثل حلّ الألغاز والتفاعل الاجتماعي وممارسة الرياضة، تلعب جميعها دورًا مهمًا في إبطاء تطوّر الخرف.

