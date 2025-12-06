فوائد صحية لزيت الخروع.. تعرفوا عليها!



وتُصرح والدواء الأميركية بأنه آمن لعلاج الإمساك، إلا أن الباحثين ما زالوا يدققون في فوائده الصحية المحتملة الأخرى. يُستخرج زيت الخروع، وهو زيت نباتي كثيف، من بذور نبات الخروع. ويُنتج معظمه اليوم في . كما لا يزال يُستخدم مليّناً وفي بالبشرة والشعر. إضافة إلى أنه مكون في زيت المحركات، من بين منتجات أخرى.وتُصرح والدواء الأميركية بأنه آمن لعلاج الإمساك، إلا أن الباحثين ما زالوا يدققون في فوائده الصحية المحتملة الأخرى.

فيما يعود استخدامه إلى مصر القديمة، حيث يُرجح أنه استُخدم وقوداً للمصابيح، فضلاً عن أغراض طبية وتجميلية. كما يُقال إن كليوباترا استخدمته لتفتيح بياض عينيها.



ولا يعتبر زيت الخروع صالحاً للأكل، وله طعم كريه للغاية. غير أن بعض الأشخاص يتناولونه بكميات صغيرة لأغراض طبية، وفق موقع "ويب ميد".



أما بعض فوائده الصحية المحتملة فتشمل:



علاج للإمساك

الاستخدام الصحي الوحيد المعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية لزيت الخروع هو استخدامه مليناً طبيعياً لتخفيف الإمساك المؤقت.



إذ يرتبط حمض الريسينوليك الموجود فيه بمستقبلات في الأمعاء، ما يؤدي إلى انقباض العضلات، ودفع البراز عبر القولون.

كما يستخدم أحياناً لتنظيف القولون قبل إجراءات مثل تنظير القولون. لكن يمكن للطبيب وصف ملينات أخرى قد تعطي نتائج أفضل.



لا تستخدمه لتخفيف الإمساك على المدى ، حيث قد يسبب آثاراً جانبية مثل التقلصات والانتفاخ.



تأثيرات مضادة للالتهابات

قد يساعد حمض الريسينوليك الموجود في زيت الخروع على مكافحة التورم والألم الناتج من الالتهاب عند وضعه على البشرة.



تسريع التئام الجروح

يتميز زيت الخروع بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، ما قد يساعد على تسريع التئام الجروح، خاصة عند دمجه مع مكونات أخرى.



وقد يساعد الزيت على منع العدوى عن طريق الحفاظ على رطوبة الجروح، بينما يقلل حمض الريسينوليك الالتهاب.

لا تستخدم زيت الخروع على الجروح الطفيفة أو الحروق . في حين يُنصح باستخدامه للعناية بالجروح فقط في عيادات الأطباء والمستشفيات.



تأثيرات مرطبة للبشرة

نظراً لغناه بالأحماض الدهنية، يتميز زيت الخروع بتأثيرات مرطبة للبشرة. ويمكن إيجاده في كثير من منتجات التجميل التجارية. كما يمكن استخدامه بشكله الطبيعي الخالي من العطور والأصباغ. ولأنه قد يسبب تهيجاً للجلد، جرب تخفيفه بزيت محايد آخر.



إلى ذلك يعتقد البعض أن خصائص زيت الخروع المضادة للبكتيريا والالتهابات والمرطبة قد تساعد في مكافحة حب الشباب. إلا أنه لا يوجد دليل بحثي يثبت ذلك.



نمو الشعر

يُسوّق زيت الخروع أحياناً بوصفه علاجاً لجفاف فروة الرأس ونمو الشعر وقشرة الرأس. إذ قد يرطب فروة الرأس والشعر. غير أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أنه يعالج قشرة الرأس.



في الواقع، قد يسبب استخدام زيت الخروع على الشعر حالة نادرة يصبح فيها الشعر متشابكاً لدرجة أنه يجب قصه.