علم النفس يشرح.. هكذا تجعل الناس يعاملونك بجدية

يفرض الكثيرون احترامهم بمجرد دخولهم الغرفة أو حديثهم، بينما يجد البعض صعوبة في أن يُؤخذوا على محمل الجد، بغض النظر عما يفعلونه ومدى كفاءتهم.



فبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يكمن الفرق غالباً في إشاراتهم النفسية الدقيقة بدلاً من مكانتهم أو سلطتهم. لذا، فإن هناك بعض النصائح المدعومة بعلم النفس حول كيفية جعل الأخرين يأخذونك على محمل الجد:

Advertisement

1. الحفاظ على التواصل البصري

يُقال غالباً أن العيون مرآة الروح، وهذا صحيح، فيعد التواصل البصري من أقوى الإشارات غير اللفظية للثقة والصدق، وغالباً ما يعكس الأفكار والمشاعر الداخلية.



يُقال إن التواصل البصري المستمر أثناء التحدث مع الآخرين يُظهر ثقة الشخص بما يقوله، وبالتالي بناء الثقة والمصداقية. ومع ذلك، فإن التوازن هو الأساس، حيث أن الإفراط في التواصل البصري أو التحديق ربما يُشعر الآخرين بالرهبة، بينما يُمكن أن يُظهر قلة التواصل البصري أو التحديق شعوراً بعدم الأمان.



2. التحدث بهدوء ووضوح

أشارت مقالة بحثية، نُشرت عام ٢٠١٧ في دورية PMC الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة، إلى كيفية تحسين الكلام الواضح (الذي يتميز ببطء وتيرة الكلام وفرط النطق) الذكاء وفعالية التواصل، مما يُمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على إدراك الثقة والكفاءة.



كما توصلت دراسة أخرى من إلى أن النبرة المُدروسة تُشير إلى السلطة، بينما يُشير الصوت المُتسرع أو المُرتجف إلى التوتر.

3. وضع حدود صحية

يُقال إن الناس يحترمون من يحترم نفسه، وهذا صحيح. إن الطريقة التي يُحب بها الشخص نفسه ويحترمها ويعاملها بها تُعلّم الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه معه. لذا، ينبغي أن يكون الشخص لطيفاً مع نفسه وأن يتعلم أن يقول "لا" أو يدافع عن نفسه عند الحاجة. يساعد وضع حدود سليمة في الحفاظ على الراحة النفسية، ويسهم في كسب احترام الآخرين ودفعهم لمعاملته بشكل جيد.



4. ملابس مناسبة للمناسبة

إن طريقة ارتداء الشخص للملابس تؤثر على الآخرين، حتى قبل أن ينطق بكلمة. لذا، فإن فن ارتداء الملابس المناسبة للمناسبة لا يقل أهمية عن التحدث بثقة لكسب احترام الآخرين. إن ارتداء ملابس أنيقة والوقوف بشموخ والحفاظ على وضعية منفتحة يعزز الكفاءة والموثوقية. ولا يقتصر ارتداء الملابس المناسبة على اختيار أزياء باهظة الثمن، بل يتعلق أيضاً بحب الذات واحترامها. عندما يرتدي الشخص ملابس أنيقة، يميل الأخرون أيضاً إلى أخذه على محمل الجد.



5. الوفاء بالوعود

إن الأفعال أبلغ من الأقوال، لذا فإن الوفاء بما وعد به الشخص يجعله شخصاً أكثر موثوقية. إن الموثوقية من أقوى الصفات المرتبطة بالاحترام، لأنها تجعل الشخص جديراً بالثقة ويمكن الاعتماد عليه. سواء كان ذلك الالتزام بالمواعيد النهائية أو الحضور في الموعد المحدد، فإن الوفاء بالوعود يساعد في بناء سمعة طيبة.