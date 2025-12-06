قبل أي عملية جراحية… 4 أمور أساسية احرص على معرفتها

Advertisement

تُشكّل العمليات الجراحية تجربة قاسية نفسيًا وجسديًا، بفعل تداخل عوامل عصبية وصحية معقّدة، ما يجعل التحضير المسبق لأي جراحة كبرى خطوة أساسية، سواء للمريض نفسه أو لأحد المقرّبين منه.وفي هذا السياق، حدّد جرّاح القلب والأوعية الدموية الدكتور ، عبر حسابه على "إنستغرام"، أربعة مبادئ أساسية ينبغي على كل مريض الإحاطة بها قبل الدخول إلى ، مؤكدًا أن الوعي المسبق يخفّف من القلق ويعزّز الثقة بالمسار العلاجي.وشدّد لندن أولًا على أهمية العلاقة بين الطبيب والمريض، معتبرًا أن طرح الأسئلة والاستفسار عن كل ما هو غير واضح حقّ أساسي، وقال "احضر واسأل عن كل شيء. صحتك ثمينة، وليست سلعة تُشترى أو تُباع".كما أكّد ضرورة الالتزام الكامل بالخطة العلاجية المتفق عليها، معتبرًا أن مشاركة المريض الفعلية في مسار العلاج جزء من مسؤوليته ضمن العلاقة مع الفريق الطبي.وفي ما يتعلّق بالدعم النفسي، نصح بعدم التردّد في اصطحاب شخص مقرّب خلال زيارة ما قبل العملية، موضحًا أن "هذه محادثة حسّاسة ومشحونة عاطفيًا، ووجود أذنين أفضل من أذن واحدة".ولم يُسقط لندن خيار الحصول على رأي طبي ثانٍ، معتبرًا أنه حق مشروع للمريض، مضيفًا أن " الواثق من نفسه لن يتخذ موقفًا دفاعيًا إذا طُلِب رأي آخر".وختم بالتأكيد أن هذه الإرشادات لا تُلغي رهبة العملية، لكنها تمنح المريض شعورًا أكبر بالطمأنينة، لأنه يكون قد اتخذ القرار الأفضل لصالح صحته.