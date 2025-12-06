22
صحة
من لقمة واحدة إلى تسوّس سريع… ماذا يفعل السكر بأسنانك؟
Lebanon 24
06-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف باحثون في علم الأحياء الدقيقة الآلية السريعة التي يؤدي بها السكر إلى تسوّس الأسنان، موضحين أن التفاعل الذي يحدث في فم الإنسان بعد تناوله يبدأ خلال دقائق، ويُحدث خللًا حادًا في توازن البكتيريا، ما يعزّز إنتاج الأحماض المسببة لتآكل مينا الأسنان.
وبحسب ما أوردته صحيفة "ساينس أليرت" العلمية، يؤدي تناول السكر إلى تغيّر فوري في ميكروبيوم الفم، إذ تقوم بكتيريا مثل "العقدية الطافرة" بتحويل السكريات بسرعة إلى حمض "اللاكتيك"، ما يخفض مستوى الحموضة بشكل حاد.
وتُسهم هذه البيئة الحمضية في تثبيط الميكروبات المفيدة وتعزيز نمو البكتيريا المسببة للتسوّس، ويستمر هذا الخلل لمدة قد تصل إلى ساعة بعد تناول السكر، ما يطيل فترة تعرض مينا الأسنان للتلف.
وأوضح العلماء أن الآلية الأساسية تقوم على تخمّر الغلوكوز إلى أحماض تهاجم
المعادن
المكوّنة لسطح الأسنان، حيث يذوب مركّب "هيدروكسي أباتيت" في مينا الأسنان عند انخفاض الحموضة، فتتكوّن حفر مجهرية تصبح لاحقًا بؤرًا للتسوّس.
ورغم أن اللعاب يعمل على معادلة هذه الأحماض وإعادة تمعدن الأسنان تدريجيًا، إلا أن التعرّض المتكرر للسكر يُضعف هذه القدرة الطبيعية ويُسرّع من التآكل.
"
وأشار الخبراء إلى أن السكريات ليست متساوية في تأثيرها، إذ تُعدّ السكريات البسيطة مثل "السكروز" الأخطر بسبب سرعة تحلّلها وتحفيزها الأقوى لإنتاج الأحماض، ما يُبرز أهمية الحد من السكريات المُكرّرة للحفاظ على التوازن الميكروبي للفم.
كما تؤدي العادات المرتفعة في استهلاك السكر إلى تعزيز تكوّن الأغشية الحيوية، وهي طبقات لزجة تحتضن البكتيريا المولّدة للأحماض وتصعب إزالتها بالفرشاة. ومع مرور الوقت، يقود ذلك إلى تسوّس الأسنان، وأمراض اللثة، وصولًا إلى احتمال فقدان الأسنان، فيما تؤكد الدراسات أن تقليل استهلاك السكر يُخفّض بشكل مباشر هذه المخاطر الصحية.
