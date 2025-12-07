Advertisement

صحة

7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل

Lebanon 24
07-12-2025 | 04:31
Doc-P-1451864-639007041586826415.png
Doc-P-1451864-639007041586826415.png photos 0
يحدث الانتفاخ عندما تشعر البطن بالامتلاء أو التضخم بعد تناول الطعام، ورغم أنه عرض شائع وطبيعي أحيانًا، إلا أن بعض المشروبات يمكن أن تساعد على تخفيفه وتحسين راحة الجهاز الهضمي.

من أبرز هذه المشروبات:
الماء: يخفف ارتفاع الصوديوم في الجسم، يساعد على طرحه، ويعزّز الهضم والتخلص من الغازات، كما أن شربه دافئًا قبل الوجبات قد يقلل الشهية.

شاي الزنجبيل: يحسّن الهضم، يخفف الانتفاخ واضطراب المعدة، وينشّط حركة الجهاز الهضمي.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا، وقد يخفف أعراض الجهاز الهضمي والانتفاخ ويحسّن صحة الأمعاء.

شاي النعناع: يهدّئ الجهاز الهضمي، يخفف الانتفاخ والغثيان، ويساعد المنثول فيه على تقليل تقلصات الأمعاء وتسهيل مرور الغازات.

شاي البابونج: يرخّي عضلات الجهاز الهضمي، يقلل الانتفاخ، ويملك خواصًا مضادة للالتهابات والتشنجات تعزز حركة الأمعاء.

الكومبوتشا: مشروب مخمّر غني بالبروبيوتيك التي تحسّن صحة الأمعاء والهضم، وقد يخفف الانتفاخ ويمنع الإمساك، مع احتمال زيادة الانتفاخ لدى بعض الأشخاص بسبب فقاعاته الغازية.

الكفير: حليب مخمّر يحتوي على البروبيوتيك، ويساعد على تخفيف الانتفاخ وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي، خصوصًا لدى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية. (الكونسيلتو)
