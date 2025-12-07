20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
Lebanon 24
07-12-2025
|
04:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحدث الانتفاخ عندما تشعر البطن بالامتلاء أو التضخم بعد تناول الطعام، ورغم أنه عرض شائع وطبيعي أحيانًا، إلا أن بعض المشروبات يمكن أن تساعد على تخفيفه وتحسين راحة الجهاز الهضمي.
من أبرز هذه المشروبات:
Advertisement
الماء
: يخفف ارتفاع الصوديوم في الجسم، يساعد على طرحه، ويعزّز الهضم والتخلص من الغازات، كما أن شربه دافئًا قبل الوجبات قد يقلل الشهية.
شاي الزنجبيل
: يحسّن الهضم، يخفف الانتفاخ واضطراب المعدة، وينشّط حركة الجهاز الهضمي.
الشاي الأخضر
: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا، وقد يخفف أعراض الجهاز الهضمي والانتفاخ ويحسّن صحة الأمعاء.
شاي النعناع
: يهدّئ الجهاز الهضمي، يخفف الانتفاخ والغثيان، ويساعد المنثول فيه على تقليل تقلصات الأمعاء وتسهيل مرور الغازات.
شاي البابونج
: يرخّي عضلات الجهاز الهضمي، يقلل الانتفاخ، ويملك خواصًا مضادة للالتهابات والتشنجات تعزز حركة الأمعاء.
الكومبوتشا
: مشروب مخمّر غني بالبروبيوتيك التي تحسّن صحة الأمعاء والهضم، وقد يخفف الانتفاخ ويمنع الإمساك، مع احتمال زيادة الانتفاخ لدى بعض الأشخاص بسبب فقاعاته
الغازية
.
الكفير
: حليب مخمّر يحتوي على البروبيوتيك، ويساعد على تخفيف الانتفاخ وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي، خصوصًا لدى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية. (الكونسيلتو)
مواضيع ذات صلة
"مشروب" يخفف الانتفاخ.. ما هو؟
Lebanon 24
"مشروب" يخفف الانتفاخ.. ما هو؟
07/12/2025 17:03:45
07/12/2025 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت في أواخر أشهر الحمل.. دانييلا رحمة تتسوّق ببطن منتفخ هل كشفت جنس مولودها؟ (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت في أواخر أشهر الحمل.. دانييلا رحمة تتسوّق ببطن منتفخ هل كشفت جنس مولودها؟ (فيديو)
07/12/2025 17:03:45
07/12/2025 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلّت ببطن منتفخ... إعلامية معروفة تعلن حملها للمرة الخامسة (صورة)
Lebanon 24
أطلّت ببطن منتفخ... إعلامية معروفة تعلن حملها للمرة الخامسة (صورة)
07/12/2025 17:03:45
07/12/2025 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
5 خطوات بسيطة لتخفيف انتفاخ القولون بسرعة
Lebanon 24
5 خطوات بسيطة لتخفيف انتفاخ القولون بسرعة
07/12/2025 17:03:45
07/12/2025 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الغازية
الغاز
روبيو
الكون
روبي
جبيل
كومب
حيان
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيتامين يحمي الرئتين من تلوث الهواء.. ما هو؟
Lebanon 24
فيتامين يحمي الرئتين من تلوث الهواء.. ما هو؟
09:00 | 2025-12-07
07/12/2025 09:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
Lebanon 24
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
07:20 | 2025-12-07
07/12/2025 07:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
Lebanon 24
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
04:44 | 2025-12-07
07/12/2025 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
Lebanon 24
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
03:48 | 2025-12-07
07/12/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
02:31 | 2025-12-07
07/12/2025 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2025-12-07
فيتامين يحمي الرئتين من تلوث الهواء.. ما هو؟
07:20 | 2025-12-07
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
04:44 | 2025-12-07
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
03:48 | 2025-12-07
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
02:31 | 2025-12-07
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
00:43 | 2025-12-07
هذا الزيت الشائع للطهي قد يكون مسؤولاً عن زيادة الوزن
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24