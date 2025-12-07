7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل

Advertisement

: يخفف ارتفاع الصوديوم في الجسم، يساعد على طرحه، ويعزّز الهضم والتخلص من الغازات، كما أن شربه دافئًا قبل الوجبات قد يقلل الشهية.: يحسّن الهضم، يخفف الانتفاخ واضطراب المعدة، وينشّط حركة الجهاز الهضمي.: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا، وقد يخفف أعراض الجهاز الهضمي والانتفاخ ويحسّن صحة الأمعاء.: يهدّئ الجهاز الهضمي، يخفف الانتفاخ والغثيان، ويساعد المنثول فيه على تقليل تقلصات الأمعاء وتسهيل مرور الغازات.: يرخّي عضلات الجهاز الهضمي، يقلل الانتفاخ، ويملك خواصًا مضادة للالتهابات والتشنجات تعزز حركة الأمعاء.: مشروب مخمّر غني بالبروبيوتيك التي تحسّن صحة الأمعاء والهضم، وقد يخفف الانتفاخ ويمنع الإمساك، مع احتمال زيادة الانتفاخ لدى بعض الأشخاص بسبب فقاعاته .: حليب مخمّر يحتوي على البروبيوتيك، ويساعد على تخفيف الانتفاخ وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي، خصوصًا لدى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية. (الكونسيلتو)