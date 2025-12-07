مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك

Advertisement

وأفاد نحو 22.2% من المشاركين باستخدام مكمّلات ما قبل التمرين خلال العام السابق، بينما نام 10.6% فقط خمس ساعات أو أقل، في حين حقق أقل من ثلث العينة ثماني ساعات أو أكثر من النوم الموصى به. وأظهرت النتائج أن استخدام هذه المكمّلات، التي تحتوي عادةً على الكافيين والكرياتين والنترات والأحماض الأمينية، يرتبط بشكل واضح بقِصر مدة النوم، من دون علاقة ذات دلالة إحصائية مع النوم لست أو سبع أو تسع ساعات. وتشير الدراسة إلى أن تناول هذه المنتجات في نهاية اليوم، كما يفعل كثير من طلاب المدارس والجامعات بعد الدوام، قد يتداخل مع إيقاع النوم الطبيعي عبر تأثير الكافيين في الميلاتونين.ويحذّر الباحثون من أن حتى الاستخدام العرضي لمكمّلات ما قبل التمرين قد يدفع بعض الشباب إلى فترات نوم أقل بكثير من الإرشادات الصحية، مع انتشار واضح لقلة النوم في هذه الفئة العمرية. وتؤكد الدراسة الحاجة إلى إرشادات أوضح حول جرعة وتوقيت وتركيبة هذه المكمّلات، والتشديد على قراءة ملصقات محتوى الكافيين، وتجنّب استخدامها قبل النوم بوقت قصير، إلى جانب إعطاء الأولوية لعادات نوم صحية، مع الدعوة لأبحاث مستقبلية تستكشف بشكل استباقي أثر الجرعة والتوقيت في النوم والتعافي والأداء.