20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
Lebanon 24
07-12-2025
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Sleep Epidemiology أن المراهقين والشباب الكنديين الذين يستخدمون مكمّلات ما قبل التمرين هم أكثر عرضة بمرتين للنوم لمدة خمس ساعات أو أقل، مقارنةً بمن ينامون ثماني ساعات في الليلة، حتى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس والخلفية العِرقية والتوجّه الجنسي والتعليم وأعراض الاكتئاب والقلق وتدريب الأثقال. وشملت الدراسة أفرادًا بين 16 و30 عامًا ضمن المرحلة الثانية من الدراسة الكندية لسلوكيات صحة المراهقين، وأُجريت عبر استبيان إلكتروني مع ضمانات لمنع الإجابات الآلية.
Advertisement
وأفاد نحو 22.2% من المشاركين باستخدام مكمّلات ما قبل التمرين خلال العام السابق، بينما نام 10.6% فقط خمس ساعات أو أقل، في حين حقق أقل من ثلث العينة ثماني ساعات أو أكثر من النوم الموصى به. وأظهرت النتائج أن استخدام هذه المكمّلات، التي تحتوي عادةً على الكافيين والكرياتين والنترات والأحماض الأمينية، يرتبط بشكل واضح بقِصر مدة النوم، من دون علاقة ذات دلالة إحصائية مع النوم لست أو سبع أو تسع ساعات. وتشير الدراسة إلى أن تناول هذه المنتجات في نهاية اليوم، كما يفعل كثير من طلاب المدارس والجامعات بعد الدوام، قد يتداخل مع إيقاع النوم الطبيعي عبر تأثير الكافيين في الميلاتونين.
ويحذّر الباحثون من أن حتى الاستخدام العرضي لمكمّلات ما قبل التمرين قد يدفع بعض الشباب إلى فترات نوم أقل بكثير من الإرشادات الصحية، مع انتشار واضح لقلة النوم في هذه الفئة العمرية. وتؤكد الدراسة الحاجة إلى إرشادات أوضح حول جرعة وتوقيت وتركيبة هذه المكمّلات، والتشديد على قراءة ملصقات محتوى الكافيين، وتجنّب استخدامها قبل النوم بوقت قصير، إلى جانب إعطاء الأولوية لعادات نوم صحية، مع الدعوة لأبحاث مستقبلية تستكشف بشكل استباقي أثر الجرعة والتوقيت في النوم والتعافي والأداء.
مواضيع ذات صلة
مكملات غذائية ينصح بتجنبها قبل النوم
Lebanon 24
مكملات غذائية ينصح بتجنبها قبل النوم
07/12/2025 17:03:52
07/12/2025 17:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
Lebanon 24
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
07/12/2025 17:03:52
07/12/2025 17:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لعيش حياة أطول بدماغ أفضل.. اليكم هذا التمرين البسيط
Lebanon 24
لعيش حياة أطول بدماغ أفضل.. اليكم هذا التمرين البسيط
07/12/2025 17:03:52
07/12/2025 17:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مع اقتراب الشتاء.. مكملات غذائية للحد من نزلات البرد والسعال
Lebanon 24
مع اقتراب الشتاء.. مكملات غذائية للحد من نزلات البرد والسعال
07/12/2025 17:03:52
07/12/2025 17:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
العمري
العرض
العين
كندية
جامع
توني
دلال
دريب
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيتامين يحمي الرئتين من تلوث الهواء.. ما هو؟
Lebanon 24
فيتامين يحمي الرئتين من تلوث الهواء.. ما هو؟
09:00 | 2025-12-07
07/12/2025 09:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
Lebanon 24
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
07:20 | 2025-12-07
07/12/2025 07:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
Lebanon 24
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
04:31 | 2025-12-07
07/12/2025 04:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
Lebanon 24
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
03:48 | 2025-12-07
07/12/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
02:31 | 2025-12-07
07/12/2025 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2025-12-07
فيتامين يحمي الرئتين من تلوث الهواء.. ما هو؟
07:20 | 2025-12-07
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
04:31 | 2025-12-07
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
03:48 | 2025-12-07
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
02:31 | 2025-12-07
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
00:43 | 2025-12-07
هذا الزيت الشائع للطهي قد يكون مسؤولاً عن زيادة الوزن
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 17:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 17:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 17:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24