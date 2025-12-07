Advertisement

صحة

مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك

Lebanon 24
07-12-2025 | 04:44
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Sleep Epidemiology أن المراهقين والشباب الكنديين الذين يستخدمون مكمّلات ما قبل التمرين هم أكثر عرضة بمرتين للنوم لمدة خمس ساعات أو أقل، مقارنةً بمن ينامون ثماني ساعات في الليلة، حتى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس والخلفية العِرقية والتوجّه الجنسي والتعليم وأعراض الاكتئاب والقلق وتدريب الأثقال. وشملت الدراسة أفرادًا بين 16 و30 عامًا ضمن المرحلة الثانية من الدراسة الكندية لسلوكيات صحة المراهقين، وأُجريت عبر استبيان إلكتروني مع ضمانات لمنع الإجابات الآلية.
وأفاد نحو 22.2% من المشاركين باستخدام مكمّلات ما قبل التمرين خلال العام السابق، بينما نام 10.6% فقط خمس ساعات أو أقل، في حين حقق أقل من ثلث العينة ثماني ساعات أو أكثر من النوم الموصى به. وأظهرت النتائج أن استخدام هذه المكمّلات، التي تحتوي عادةً على الكافيين والكرياتين والنترات والأحماض الأمينية، يرتبط بشكل واضح بقِصر مدة النوم، من دون علاقة ذات دلالة إحصائية مع النوم لست أو سبع أو تسع ساعات. وتشير الدراسة إلى أن تناول هذه المنتجات في نهاية اليوم، كما يفعل كثير من طلاب المدارس والجامعات بعد الدوام، قد يتداخل مع إيقاع النوم الطبيعي عبر تأثير الكافيين في الميلاتونين.

ويحذّر الباحثون من أن حتى الاستخدام العرضي لمكمّلات ما قبل التمرين قد يدفع بعض الشباب إلى فترات نوم أقل بكثير من الإرشادات الصحية، مع انتشار واضح لقلة النوم في هذه الفئة العمرية. وتؤكد الدراسة الحاجة إلى إرشادات أوضح حول جرعة وتوقيت وتركيبة هذه المكمّلات، والتشديد على قراءة ملصقات محتوى الكافيين، وتجنّب استخدامها قبل النوم بوقت قصير، إلى جانب إعطاء الأولوية لعادات نوم صحية، مع الدعوة لأبحاث مستقبلية تستكشف بشكل استباقي أثر الجرعة والتوقيت في النوم والتعافي والأداء.
