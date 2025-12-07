20
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
Lebanon 24
07-12-2025
|
07:20
تُناقش مسألة تأثير الرسوم المتحركة على تفكير الأطفال منذ سنوات طويلة، حيث يثير غالبا قلق الوالدين بسبب التتابع السريع للمشاهد، والمؤثرات البصرية المبهرة، والحبكات الخيالية.
سادت في السابق فكرة أن الخطر
الرئيسي
يكمن في سرعة
الإيقاع
، لكن أبحاثا جديدة تدحض هذا الاعتقاد. فقد درس علماء النفس جانبين منفصلين: سرعة تغيير المشاهد من جهة، ومستوى خيالية الحبكة من جهة أخرى، وحللوا عشرات الدراسات العلمية، ونشروا نتائجهم في مجلة Journal of Experimental Child Psychology.
أولا، أظهرت الدراسة أن سرعة المونتاج ليس لها تأثير كبير؛ حيث أظهر الأطفال أداء متساويا في المهام سواء شاهدوا مشاهد سريعة أو بطيئة.
أما الخيالية المفرطة في الحبكات فكان لها تأثير واضح، إذ أن الرسوم المتحركة المليئة بالسحر والانتهاكات لقوانين الطبيعة تؤثر سلبا على قدرة الطفل على التركيز والتحكم في سلوكه. ويعود ذلك إلى أن دماغ الطفل يحاول استيعاب ما يراه؛ وعندما تكون الحبكة واقعية، يسهل على الطفل فهمها لأنها تشبه الحياة اليومية. أما في الحالات الخيالية، فيضطر الطفل لبذل جهد أكبر لفهم أحداث غير مألوفة، مثل تحليق الشخصيات أو تحدث الحيوانات، ما يستهلك
طاقة الدماغ
ويترك موارد أقل للتركيز والانضباط الذاتي.
نتيجة لذلك، قد يقل الانتباه وقدرة الطفل على كبح ردود الفعل غير المرغوب فيها، مثل الضغط على زر في الوقت الخاطئ أو التشتت بسبب مؤثر بصري لامع. ويشير الباحثون إلى أن هذا التأثير مرتبط بالعبء المعرفي الناتج عن الأحداث غير الواقعية، في حين أن عمر الطفل وجنسه ومدة المشاهدة لا تؤثر تقريبا على النتائج النهائية. (روسيا اليوم)
فيتامين يحمي الرئتين من تلوث الهواء.. ما هو؟
Lebanon 24
فيتامين يحمي الرئتين من تلوث الهواء.. ما هو؟
09:00 | 2025-12-07
07/12/2025 09:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
Lebanon 24
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
04:44 | 2025-12-07
07/12/2025 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
Lebanon 24
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
04:31 | 2025-12-07
07/12/2025 04:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
Lebanon 24
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
03:48 | 2025-12-07
07/12/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
02:31 | 2025-12-07
07/12/2025 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
