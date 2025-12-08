أيهما أنسب المشروبات الدايت صودا أم الخالية من السكر؟

Advertisement

والمشروبان الغازي الدايت والخالي من السكر، منخفضا السعرات الحرارية جداً أو خاليان منها تماماً، ولا يحتويان على سكر مضاف، ومع ذلك، تختلف تركيبة المُحليات، ما ينتج عنه مذاق مختلف.



كيف تؤثر على السكر في الدم؟

مع أن المشروبات الغازية الدايت والخالية من السكر ليس لها تأثير مباشر كبير على مستويات السكر في الدم، إلا أن لها تأثيرات أيضية متفاوتة تبعاً للمُحليات المستخدمة في صنعها.



الآثار الأيضية

• لا يرفع الأسبارتام مستويات الغلوكوز في الدم ،أو الأنسولين، أي الهرمون الذي يساعد على تنظيم السكر في الدم.



• قد يكون للسكرالوز تأثير طفيف في تحفيز الأنسولين لدى البعض، ولكن النتائج متباينة.



• لا يُعرف أن أسيسلفام البوتاسيوم يؤثر بشكل ملحوظ على الغلوكوز أو الأنسولين.



• يُعتبر ستيفيا محايداً مع السكر في الدم، حيث تشير بعض الدراسات إلى تأثير إيجابي على التحكم بالسكر في الدم.

كمية المُحليات البديلة

• لا يعني هذا بالضرورة أن المحليات الصناعية أو البديلة "جيدة"، خاصةً عند تناولها بكميات كبيرة.



وتدعو بعض الأبحاث الحديثة إلى الحذر، حيث وجدت علاقة إيجابية بين تناول السكرالوز، والأسبارتام، وأسيسلفام البوتاسيوم، وخطر الإصابة بالسكري من النوع 2، ، وذلك من خلال آلية عمل خلايا البنكرياس.

