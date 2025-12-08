البابايا في الحمل.. فوائد ومخاطر يجب معرفتها

يشكل الحمل مرحلة مليئة بالفرح والتوقعات، إلا أنه يتطلب اهتمامًا خاصًا بالتغذية لضمان صحة الأم وسلامة الجنين معًا.

تعتبر البابايا من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لكن يبقى السؤال: هل من الآمن تناولها أثناء الحمل؟

فوائد البابايا الصحية

البابايا فاكهة مغذية، تحتوي على حمض الفوليك، البوتاسيوم، الألياف، وفيتامين "ج"، الذي يقوي جهاز المناعة ويدعم نمو الجنين.



ويشير الدكتور سونام تيواري، استشاري والتوليد، إلى أن: "البابايا تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشكلات الحمل الشائعة مثل الإمساك والانتفاخ وحرقة المعدة".

المخاطر المحتملة للبابايا أثناء الحمل

رغم فوائدها، قد تحمل البابايا بعض المخاطر، خصوصًا عند تناولها غير الناضجة.



يضيف الدكتور تيواري لموقع "هيلث شوتس": "إنزيم الباباين الموجود في البابايا قد يسبب تقلصات الرحم، ما قد يؤدي للإجهاض أو الولادة المبكرة. البابايا غير الناضجة أو شبه الناضجة أخطر، إذ يمكن أن تؤثر على الكيس الأمنيوسي وتسبب فقدان السائل الأمنيوسي، ما يضر بالجنين".

كما تحتوي البابايا على مركبات فيتويستروجين تحاكي هرمون الإستروجين، وحتى البابايا الناضجة قد تؤثر على نمو الجنين أو وزنه عند الولادة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

نصائح لتناول البابايا بأمان

لا يعني هذا بالضرورة الامتناع التام عن البابايا، بل ينصح الخبراء باتباع بعض الاحتياطات:اختيار البابايا الناضجة تمامًا: لتقليل خطر التقلصات والمشاكل الهرمونية.الاعتدال في الاستهلاك: لا تتجاوز الحصة اليومية كوبًا واحدًا، ومراقبة أي أعراض غير طبيعية مثل مشاكل المعدة أو تقلصات الرحم.استشارة الطبيب: لكل حمل خصوصيته، لذا من الضروري مراجعة أخصائي رعاية صحية قبل إدراج البابايا في . (آرم نيوز)