7 خطوات يومية لزيادة الصحة وطول العمر.. تعرف إليها

Advertisement

يشير خبراء الشيخوخة الصحية إلى أن العيش فترة أطول لا يتطلب نفقات باهظة، فبينما تركز بعض الدراسات على الأدوية والمكملات، يمكن للعادات اليومية البسيطة تحسين الصحة العامة وزيادة العمر بشكل طبيعي.وجود غاية في الحياة يعزز الصحة ويقلل من خطر الخرف. وتوضح الدكتورة لصحيفة " ميل" أن أنشطة بسيطة مثل الاعتناء بالحديقة، رعاية الحيوانات الأليفة، أو المشاركة في العمل التطوعي، تعزز الصحة العاطفية والاجتماعية.العلاقات الجيدة تخفف التوتر والالتهابات، وتقلل من خطر الوفاة المبكرة، كما أنها تعكس جودة الحياة وتعزز الصحة النفسية والجسدية.التفاعل مع أشخاص من أعمار مختلفة يحافظ على نشاط العقل ويقوي شعور الانتماء الاجتماعي.الإقلاع عن التدخين، الحد من استهلاك ، تجنب المخدرات أو القيادة المشتتة، كلها عوامل تقلل خطر الوفاة المبكرة.العمل التطوعي يعزز الروابط الاجتماعية، النشاط البدني، ويعطي شعورًا بالهدف، ما يزيد السعادة ويقلل خطر الوفاة لدى كبار السن.الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات يدعم التحكم بالوزن وصحة القلب وتنظيم مستوى السكر في ، مع تجنب الصيام لفترات طويلة بشكل مفرط.النوم ضروري لإصلاح الجسم، الحفاظ على توازن الأيض، تقليل الالتهابات، وإبطاء علامات الشيخوخة. ينصح NHS بالحصول على 7 إلى 9 ساعات نوم يوميًا للبالغين.هذه البسيطة تمثل الطريق الأكثر فعالية للتمتع بصحة أفضل، عمر أطول، وحياة أكثر . (آرم نيوز)