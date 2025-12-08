7 خطوات يومية لزيادة الصحة وطول العمر.. تعرف إليها

يشير خبراء الشيخوخة الصحية إلى أن العيش فترة أطول لا يتطلب نفقات باهظة، فبينما تركز بعض الدراسات على الأدوية والمكملات، يمكن للعادات اليومية البسيطة تحسين الصحة العامة وزيادة العمر بشكل طبيعي.
1- العيش بهدف واضح
وجود غاية في الحياة يعزز الصحة ويقلل من خطر الخرف. وتوضح الدكتورة إيرين مارتينيز
لصحيفة "ديلي
ميل" أن أنشطة بسيطة مثل الاعتناء بالحديقة، رعاية الحيوانات الأليفة، أو المشاركة في العمل التطوعي، تعزز الصحة العاطفية والاجتماعية.
2- الحفاظ على العلاقات الاجتماعية
العلاقات الجيدة تخفف التوتر والالتهابات، وتقلل من خطر الوفاة المبكرة، كما أنها تعكس جودة الحياة وتعزز الصحة النفسية والجسدية.
3- التواصل بين الأجيال
التفاعل مع أشخاص من أعمار مختلفة يحافظ على نشاط العقل ويقوي شعور الانتماء الاجتماعي.
4- تجنب السلوكيات الخطرة
الإقلاع عن التدخين، الحد من استهلاك الكحول
، تجنب المخدرات أو القيادة المشتتة، كلها عوامل تقلل خطر الوفاة المبكرة.
5- التطوع ومساعدة الآخرين
العمل التطوعي يعزز الروابط الاجتماعية، النشاط البدني، ويعطي شعورًا بالهدف، ما يزيد السعادة ويقلل خطر الوفاة لدى كبار السن.
6- تنظيم مواعيد الطعام
الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات يدعم التحكم بالوزن وصحة القلب وتنظيم مستوى السكر في الدم
، مع تجنب الصيام لفترات طويلة بشكل مفرط.
7- النوم المنتظم
النوم ضروري لإصلاح الجسم، الحفاظ على توازن الأيض، تقليل الالتهابات، وإبطاء علامات الشيخوخة. ينصح NHS بالحصول على 7 إلى 9 ساعات نوم يوميًا للبالغين.
هذه العادات اليومية
البسيطة تمثل الطريق الأكثر فعالية للتمتع بصحة أفضل، عمر أطول، وحياة أكثر سعادة
. (آرم نيوز)