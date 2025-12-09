Advertisement

صحة

إليكم عدد ساعات النوم "المثالية"

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1452738-639008844420101011.png
Doc-P-1452738-639008844420101011.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد كثيرون أنهم يجب أن يناموا لـ8 ساعات من أجل راحة الجسم وتحسين نشاطه، لكن خبيرا أكد أن لكل شخص إيقاعا حيويا خاصا به، وقدم خطوات لمعرفة عدد ساعات النوم المثالية لكل فرد.

ويركز الكثيرون على عدد ساعات النوم، لكنهم يهملون جودته، والتي قد تكون أهم حتى من الوقت.
Advertisement

وأوضح توني كاننغهام، الطبيب النفسي والسريري ومدير مركز النوم والإدراكي في بوسطن، أن "هناك شيئان مختلفان في أجسامنا يحددان نوع النوم وجودته، وهما ضغط النوم والإيقاع الحيوي".
 
وأضاف أن ضغط النوم، أو ما يسمى "بدافع النوم"، يتزايد كلما طال الوقت الذي يبقى فيه الجسد مستيقظا، وينخفض عند الخلود للنوم.

وشرح في حديثه لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه "مثل الأكل، كلما طال الوقت بين الوجبات كلما شعرت بالجوع أكثر".

وتابع: "للحصول على نوم جيد، يجب أن تذهب للسرير عندما يكون ضغط النوم مرتفعا".

أما الإيقاع الحيوي فهو الساعة البيولوجية للجسم.
 
وأوضح كننغهام أن "الإيقاع الحيوي يمكن أن يتقلب ويرسل إشارات تدعو للنوم أو اليقظة طوال اليوم، ولكن إذا كنت سهرانا طوال الليل ثم شعرت بطاقة مفاجئة في منتصف الليل فهذا هو الإيقاع الحيوي وهو يعمل".

ولتحسين جودة النوم يجب أن يعمل ضغط النوم والإيقاع الحيوي في نفس الوقت، وأي تغير مفاجئ أو خلل في مواعيد النوم قد يؤثر سلبا على القدرة على النوم.

وأشار إلى أن إحدى الطرق لتعزيز جودة النوم هي الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، موضحا أنها أكثر فاعلية من الذهاب للنوم في نفس الوقت.

وبخصوص ساعات النوم، أوضح كننغهام: "لا يحتاج كل شخص في العالم لثماني ساعات من النوم، هناك أشخاص يحتاجون فقط لخمس أو ست ساعات حسب طبيعة أجسامهم".

وأوضح أن هناك آخرون يحتاجون إلى 9 أو 10 أو حتى 11 ساعة من النوم كل ليلة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
lebanon 24
09/12/2025 16:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"مشروبات" قبل النوم تحرق الدهون.. اكتشفوها
lebanon 24
09/12/2025 16:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
09/12/2025 16:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي كمية الملح المثالية لطهو المعكرونة؟
lebanon 24
09/12/2025 16:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز النوم

سكاي نيوز

مدير مركز

سكاي نيو

الإيقاع

إذا كنت

بوسطن

سي إن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:28 | 2025-12-09
00:28 | 2025-12-09
23:00 | 2025-12-08
16:26 | 2025-12-08
13:37 | 2025-12-08
11:30 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24