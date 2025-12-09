كيف تؤثر اضطرابات الغذاء لدى الأم أثناء الحمل على الجنين؟



وقام الباحثون، بدراسة بيانات تخص أكثر من 131 ألف أم وطفلها خلال سبع مجموعات مواليد في .



كشفت دراسة علمية أن إصابة الأم باضطرابات الغذاء أثناء الحمل تزيد مخاطر إصابة الطفل بالربو وأزيز أثناء التنفس، بصرف النظر عن نوع الاضطراب أو ما إذا كانت الأم قد تعرضت للاكتئاب أو التوتر أثناء فترة الحمل.وقام الباحثون، بدراسة بيانات تخص أكثر من 131 ألف أم وطفلها خلال سبع مجموعات مواليد في .وتبين من الدراسة أن معدلات الإصابة باضطرابات الغذاء لدى الأمهات كانت تتباين بمعدل كبير من مجموعة لأخرى ما بين 1 بالمئة إلى 17 بالمئة، وأن اضطرابات الغذاء لدى الأم تزيد احتمالات الإصابة بأزيز الصدر أثناء التنفس لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بنسبة 25 بالمئة واحتمالات الإصابة بالربو خلال نفس المرحلة السنية بنسبة 26 بالمئة.

ووجد الباحثون أن إصابة الأم بفقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي يرفعان احتمالات إصابة الطفل بالربو، في حين أن الشره العصبي يرتبط بشكل أكبر باحتمالات إصابة الصغير بأزيز الصدر أثناء التنفس.



ولم تحدد الدراسة علاقة سببية بين اضطرابات الغذاء لدى الأم وإصابة الطفل بمشكلات في التنفس ولكن الفريق البحثي ذكر أن "الأطفال الذين تعاني أمهاتهم من اضطرابات الغذاء أثناء الحمل تتزايد احتمالات تعرضهم لمشكلات في النمو في مرحلة الحمل والولادة المبكرة وانخفاض الوزن بعد الولادة، وكلها مشكلات تقترن بصحة الجهاز التنفسي". (سكاي نيوز عربية)