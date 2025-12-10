تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
العادات اليومية التي تطيل العمر وتحسّن جودة الحياة
Lebanon 24
10-12-2025
|
12:00
إنّ المحافظة على نمط حياة صحي تقوم أساسًا على مجموعة من العادات البسيطة التي يمكن للجميع إدراجها في روتينهم اليومي. ويعدّ النشاط البدني المنتظم من أهم هذه العادات، إذ يسهم في تنشيط
الدورة
الدموية وحماية القلب وتعزيز المناعة. كما أنّ اتباع نظام غذائي متوازن غنيّ بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة يزوّد الجسم بالعناصر الضرورية ويحدّ من مخاطر الأمراض المزمنة.
ويأتي النوم الكافي في مقدّمة العوامل المؤثرة في صحة الجسد والعقل، فالنوم المنتظم يعيد للجسم توازنه ويعزّز القدرة على التركيز. كذلك يُعدّ الابتعاد عن التوتر عبر تقنيات الاسترخاء أو التأمل عاملًا مهمًّا في إطالة العمر، إذ أثبتت الدراسات أنّ الضغط النفسي المستمر يسرّع شيخوخة الخلايا.
ولا يمكن إغفال أثر شرب الماء بانتظام، والابتعاد عن التدخين والكحول، والحفاظ على علاقات اجتماعية صحية تعزّز الشعور بالانتماء والدعم النفسي. إنّ هذه العادات، على بساطتها، قادرة على إحداث فرق كبير في صحة الإنسان، وتمكّنه من عيش حياة أطول وأكثر توازنًا وجودة.
