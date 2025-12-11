عادات بسيطة ويومية تعزز وظائف الجهاز التنفسي

لا تقتصر حماية الرئتين على الابتعاد عن التدخين أو التلوث فحسب، بل تشمل أيضًا مجموعة من البسيطة التي يمكن أن تعزز وظائف الجهاز التنفسي وتقوي مناعته على المدى .

وشارك الدكتور ، أخصائي علاج الألم التداخلي، ثلاث عادات يومية يعتمدها للحفاظ على صحة رئتيه، خلال فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام".

وقال سود: "الحركة اليومية، وتحسين عادات التنفس، ودعم محور الأمعاء والرئة، كلها عوامل تعزز صحة الرئتين على المدى الطويل. فالأمعاء الصحية تساعد على دعم الإشارات المناعية في الرئتين، ما يمكّنهما من العمل بأفضل كفاءة".

أكد الدكتور سود أن ممارسة تمارين الكارديو يوميًّا لا تدعم القلب فحسب، بل تعزز أيضًا قدرة الرئتين على التحمل.

وأضاف: "حتى 20 إلى 30 دقيقة من المشي أو ركوب الدراجات أو الركض الخفيف تساعد على زيادة سعة الرئة، وتقوية الحجاب الحاجز، وتحسين قدرة المجاري التنفسية على التخلص من المخاط والملوثات".

يولي سود أهمية كبيرة لممارسة تمارين التنفس المنتظمة، التي تساعد على تنظيم مستويات الأكسجين وتحسين كفاءة الجهاز التنفسي.

وشرح قائلاً: "التنفس الأنفي البطيء، والشهيق العميق، وتمارين التنفس الأساسية تزيد من حجم الرئة، وتحسن تحمل ثاني أكسيد الكربون، وتقلل فرط استجابة المسالك الهوائية، خاصة أثناء التوتر أو ممارسة الرياضة".

ويشير إلى أن ميكروبيوم الأمعاء يلعب دورًا مهمًّا في صحة الجهاز التنفسي، وليس الهضم فقط.

وقال: "الأمعاء الصحية تساعد على توازن الالتهابات وتعزز مرونة المسالك الهوائية".

ولتحقيق أقصى فائدة، ينصح بتناول مكملات البروبيوتيك المصممة سريريًّا لاستهداف محور الأمعاء والرئة، لدعم وظائف الجهاز التنفسي والحد من التهابات المسالك الهوائية.