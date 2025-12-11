تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عادات بسيطة ويومية تعزز وظائف الجهاز التنفسي

Lebanon 24
11-12-2025 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1453605-639010477450247844.jpg
Doc-P-1453605-639010477450247844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لا تقتصر حماية الرئتين على الابتعاد عن التدخين أو التلوث فحسب، بل تشمل أيضًا مجموعة من العادات اليومية البسيطة التي يمكن أن تعزز وظائف الجهاز التنفسي وتقوي مناعته على المدى الطويل.

 

وشارك الدكتور كونال سود، أخصائي علاج الألم التداخلي، ثلاث عادات يومية يعتمدها للحفاظ على صحة رئتيه، خلال فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام".

 

وقال سود: "الحركة اليومية، وتحسين عادات التنفس، ودعم محور الأمعاء والرئة، كلها عوامل تعزز صحة الرئتين على المدى الطويل. فالأمعاء الصحية تساعد على دعم الإشارات المناعية في الرئتين، ما يمكّنهما من العمل بأفضل كفاءة".

 

أكد الدكتور سود أن ممارسة تمارين الكارديو يوميًّا لا تدعم القلب فحسب، بل تعزز أيضًا قدرة الرئتين على التحمل.

 

وأضاف: "حتى 20 إلى 30 دقيقة من المشي أو ركوب الدراجات أو الركض الخفيف تساعد على زيادة سعة الرئة، وتقوية الحجاب الحاجز، وتحسين قدرة المجاري التنفسية على التخلص من المخاط والملوثات".

 

يولي سود أهمية كبيرة لممارسة تمارين التنفس المنتظمة، التي تساعد على تنظيم مستويات الأكسجين وتحسين كفاءة الجهاز التنفسي.

 

وشرح قائلاً: "التنفس الأنفي البطيء، والشهيق العميق، وتمارين التنفس الأساسية تزيد من حجم الرئة، وتحسن تحمل ثاني أكسيد الكربون، وتقلل فرط استجابة المسالك الهوائية، خاصة أثناء التوتر أو ممارسة الرياضة".

 

ويشير إلى أن ميكروبيوم الأمعاء يلعب دورًا مهمًّا في صحة الجهاز التنفسي، وليس الهضم فقط.

 

وقال: "الأمعاء الصحية تساعد على توازن الالتهابات وتعزز مرونة المسالك الهوائية".

 

ولتحقيق أقصى فائدة، ينصح بتناول مكملات البروبيوتيك المصممة سريريًّا لاستهداف محور الأمعاء والرئة، لدعم وظائف الجهاز التنفسي والحد من التهابات المسالك الهوائية.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للنساء: 10 عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة بسيطة تقلل أحد أعراض الحساسية الموسمية.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة بسيطة لحماية القلب.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24

العادات اليومية

كونال سود

وقال سو

الرياض

الطويل

روبيو

كاردي

الكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2025-12-11
Lebanon24
05:38 | 2025-12-11
Lebanon24
04:44 | 2025-12-11
Lebanon24
02:49 | 2025-12-11
Lebanon24
01:52 | 2025-12-11
Lebanon24
00:44 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24