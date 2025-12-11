تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

ما هي الطريقة الصحية لشرب القهوة؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 07:17
Doc-P-1453694-639010597422356472.jpg
Doc-P-1453694-639010597422356472.jpg photos 0
أظهرت الدراسات الحديثة أن القهوة هي مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة الالتهابات وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.
 
كما أظهرت بعض الأبحاث أن الكافيين المعتدل قد يساعد في الوقاية من الزهايمر والخرف.

وفي تقرير عرضته صحيفة "التلغراف" قدم الخبراء نصائح لتعظيم فوائد القهوة:

- أظهرت الدراسات أن البروتينات في الحليب تتفاعل مع مضادات الأكسدة في القهوة لتعزز تأثيرها المضاد للالتهابات، مع التأكيد على تجنب الأنواع المحلاة بكثرة مثل بعض أنواع حليب الشوفان التجاري.
 
- القهوة الفرنسية تحتوي على مركبات دهنية قد ترفع مستوى  الكوليسترول الضار LDL، بينما القهوة المفلترة والفورية تخلو من هذه المركبات وتحتفظ بمضادات الأكسدة.
 
- تجنب إضافة الشراب المحلى أو الكريما أو كميات كبيرة من السكر؛ لأنها تحول القهوة المفيدة إلى مشروب غني بالسكر ضار للصحة.

- تحتفظ القهوة ذات التحميص الفاتح بنسبة أعلى من الأحماض الكلوروجينية والمضادات الحيوية التي تعزز صحة الأمعاء، بينما يفقد التحميص الغامق بعض هذه المركبات.
 
- إضافة القرفة أو الكاكاو يضيف نكهة طبيعية وحلاوة خفيفة، ويساهم بمضادات أكسدة إضافية، ما يزيد من الفوائد الصحية للقهوة.

- تناوَل القهوة قبل الظهر؛ فذلك يضمن عدم تأثير الكافيين على جودة النوم، ويستفيد الجسم من مزاياها الصحية دون الإضرار بالنوم.

- إن القهوة منزوعة الكافيين تحتفظ بمضادات الأكسدة الأساسية وتساعد على تقليل استهلاك  الكافيين مساءً، ما يحافظ على إيقاع النوم الطبيعي.
 
- تقليل التعرض للبلاستيك والميكروبلاستيك من الأكواب الورقية يحمي صحة الأمعاء، ويعتبر خطوة صديقة للبيئة. (إرم نيوز) 
