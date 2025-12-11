ماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟

يساعد التوقف عن تناول اللحوم واستبدالها بأطعمة نباتية على إحداث تغييرات في الجسم، وتقليل خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة.



وقدم موقع " ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، بعض التغيرات التي تطرا على الجسم بعد التوقف عن تناول اللحوم، والتركيز على الأطعمة النباتية.

التقليل من تناول الدهون المشبعة

عند التوقف عن تناول اللحوم تقل كمية الدهون المشبعة التي تدخل الجسم، ما يؤثر إيجابيا على نسب .



وتشير أبحاث إلى أن 22.1 بالمئة من الدهون المشبعة التي يتناولها الناس تأتي من اللحوم، بما في ذلك اللحوم الحمراء المعالجة وغير المعالجة والدواجن.

فقدان الوزن



قد يساعد استبدال اللحوم الحمراء في فقدان الوزن وإدارته، على المدى .



تحسين صحة الأمعاء



تعرف الأطعمة النباتية والبروتينات النباتية بغناها بالألياف التي تستخدم كمصدر للبكتيريا المعوية التي تحسن عمل الجهاز الهضمي، وتقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



وتحتوي اللحوم على مركبات عضوية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.



خفض مستوى الكوليسترول



ترفع الدهون المشبعة التي يحصل عليها الجسم من اللحوم مستويات الكوليسترول في الجسم، خاصة الكوليسترول الضار الذي يساهم في تراكم الدهون في الشرايين، ما يزيد خطر الأمراض القلبية، والسكته الدماغية.



الوقاية من الأمراض المزمنة



ترتبط اللحوم الحمراء، والمصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطانات.



وقد يساعد استبدال اللحوم الحمراء والمصنعة بأطعمة نباتية في حماية الجسم، وإمداده بالألياف والبروتينات الضرورية.



تقليل الالتهابات



تزيد اللحوم الحمراء الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم، بينما ترتبط الأنظمة النباتية بانخفاض الالتهاب. (سكاي نيوز عربية)