دراسة أوروبية: الوشم قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد

حذّرت المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة من أن الوشم قد يرفع احتمال الإصابة بسرطان الجلد، ولا سيما الميلانوما. وتبيّن أن بعض أحبار الوشم تحتوي على مركّبات كيميائية مصنّفة كمسرطنة، منها الهيدروكربونات متعددة الأرومات، والأمينات العطرية، والمعادن الثقيلة.



وعند حقن الحبر في الجلد، يتعامل الجسم معه باعتباره مادة غريبة، ما يدفع الجهاز المناعي إلى ردّ فعل مستمر. كما أن بعض الأصباغ قد تتحلل لاحقاً إلى مركبات ضارة، ويزداد خطرها عند التعرّض لأشعة الشمس بعد إجراء الوشم.



(الألمانية)

