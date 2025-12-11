تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

7 إلى 9 ساعات نوم ليلاً… مفتاح مزاج أفضل وعمر أطول

Lebanon 24
11-12-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1453890-639010882453746706.jpg
Doc-P-1453890-639010882453746706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة أميركية حديثة أن قلة النوم قد تؤدي إلى تقصير متوسط العمر المتوقع، مؤكدة أن النوم الجيد ليس ترفاً صحياً بل عامل حاسم في طول العمر. وأظهرت الدراسة، التي أعدّتها جامعة أوريغون للصحة والعلوم ونُشرت في مجلة SLEEP Advances، أن النوم يتفوّق على معظم العوامل السلوكية الأخرى في تأثيره على متوسط العمر، باستثناء التدخين.

واعتمد الباحثون على تحليل قاعدة بيانات وطنية واسعة، قارنت بين متوسط العمر المتوقع على مستوى المقاطعات الأميركية وبيانات المسح الصحي الشامل التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بين عامي 2019 و2025. وتبيّن أن قلة النوم ارتبطت بتراجع متوسط العمر أكثر من سوء النظام الغذائي، وقلة التمارين الرياضية، والشعور بالوحدة.

وقال الباحث الرئيسي أندرو ماك هيل، الأستاذ المشارك في جامعة أوريغون، إن النتائج فاقت التوقعات، مشدداً على أن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلاً يجب أن يُعامل كأولوية صحية أساسية، تماماً كالتغذية السليمة والنشاط البدني.

وأظهر التحليل وجود ارتباط ثابت بين كفاية النوم ومتوسط العمر المتوقع في معظم الولايات الأميركية وعلى امتداد سنوات الدراسة. ورغم أن البحث لم يحدّد آلية التأثير بشكل مباشر، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن النوم يلعب دوراً محورياً في صحة القلب، وتقوية الجهاز المناعي، ووظائف الدماغ.

وخلصت الدراسة إلى أن إهمال النوم أو تعويضه في عطلة نهاية الأسبوع لا يعوّض آثاره السلبية، مؤكدة أن النوم المنتظم لا يحسّن المزاج فقط، بل قد يطيل العمر أيضاً.

(يوريك أليرت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيت الزيتون.. مفتاح الصحة وطول العمر
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: ٩ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لعيش حياة أطول بدماغ أفضل.. اليكم هذا التمرين البسيط
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما افضل.. المشي لفترة أطول مرة واحدة ام السير عدة مرات لفترات قصيرة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

النظام الغذائي

المقاطعات

الرئيسي

الرياض

رياضي

الشام

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-11
Lebanon24
15:31 | 2025-12-11
Lebanon24
13:30 | 2025-12-11
Lebanon24
13:16 | 2025-12-11
Lebanon24
12:54 | 2025-12-11
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24