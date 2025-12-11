تحذير اممي من ارتفاع المخاطر على النساء الحوامل في أوكرانيا

حذرت لصحة الإنجاب (UNFPA) من تدهور حاد في صحة الأمهات في مع قرب مرور أربع سنوات على الحرب، بعد تعرض مستشفى في مدينة خرسون الأسبوع الماضي لهجوم على بعد 1.5 كلم من خط المواجهة، مما اضطر الحوامل للجوء إلى وحدة ولادة محصنة تحت الأرض.



وقالت ، المديرة الإقليمية لـUNFPA: "تشير أحدث تحليلاتنا إلى تدهور شديد في صحة الأمهات في جميع أنحاء أوكرانيا".



وتشير البيانات إلى أن نسبة الحمل المصاب بمضاعفات خطيرة ارتفعت بشكل ملحوظ بين 2023 و2024، منها تمزق الرحم بنسبة تزيد على 44% واضطرابات ضغط بنسبة 12%. كما تجاوزت نسبة الولادات القيصرية في خرسون 46%، مقارنة بالتوصية العالمية البالغة 15%، ما يزيد من المخاطر على الأم والطفل.



وساهمت UNFPA في إنشاء وحدات ولادة محصنة تحت الأرض في خرسون وخاركوف، مع توفير حاضنات متنقلة وأجهزة ولادة معقمة وأدوية ضرورية للأطفال الخدّج، لضمان ولادة آمنة رغم القصف المستمر ونقص المستلزمات الطبية.



وتدعو الوكالة إلى توفير 52 مليون دولار للحفاظ على خدمات حماية وصحة الأم في أوكرانيا خلال العام المقبل.

