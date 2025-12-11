تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1453921-639010930388947220.webp
Doc-P-1453921-639010930388947220.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي بأن الصداع النصفي اضطراب عصبي يظهر على شكل نوبات متكررة من الصداع، غالبًا في جانب واحد من الرأس، ويتحوّل إلى ألم نابض وحاد عند بذل مجهود.

وتترافق النوبات مع الغثيان والقيء وحساسية مفرطة للضوء والصوت والروائح، وقد تستمر من ساعات حتى ثلاثة أيام. وتصاب النساء به ثلاث مرات أكثر من الرجال، وغالبًا يبدأ بين سن 20 و30 عامًا.

وأشارت الجمعية إلى أن قلة النوم، تخطي الوجبات، نقص السوائل، والتوتر النفسي من أبرز محفزات النوبات. كما يعاني نحو ربع المرضى من “الهالة” قبل النوبة، وتشمل اضطرابات بصرية أو حسية وصعوبات في الكلام.

وبيّنت أن العلاج يعتمد على مسكنات الألم وأدوية مضادة للغثيان، إضافة إلى أدوية خاصة مثل "التريبتان"، شرط استخدامها في بداية النوبة، مع التحذير من الإفراط في تناولها. كما تساعد ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء في تقليل شدة النوبات وتكرارها.
 
(الألمانية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هو الصداع النصفي لدى الأطفال؟
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب تعاني النساء من الصداع النصفي أكثر من الرجال.. العلماء يكشفون
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يخفف الكافيين الصداع… ومتى يصبح سبباً له؟
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

الجمعية الألمانية

الألمانية

في تناوله

الرياض

العلا

رياض

ساسي

مارس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:31 | 2025-12-11
Lebanon24
15:17 | 2025-12-11
Lebanon24
13:30 | 2025-12-11
Lebanon24
13:16 | 2025-12-11
Lebanon24
12:54 | 2025-12-11
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24