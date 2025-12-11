مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟

أفادت للصداع والصداع النصفي بأن الصداع النصفي اضطراب عصبي يظهر على شكل نوبات متكررة من الصداع، غالبًا في جانب واحد من الرأس، ويتحوّل إلى ألم نابض وحاد عند بذل مجهود.



وتترافق النوبات مع الغثيان والقيء وحساسية مفرطة للضوء والصوت والروائح، وقد تستمر من ساعات حتى ثلاثة أيام. وتصاب النساء به ثلاث مرات أكثر من الرجال، وغالبًا يبدأ بين سن 20 و30 عامًا.



وأشارت الجمعية إلى أن قلة النوم، تخطي الوجبات، نقص السوائل، والتوتر النفسي من أبرز محفزات النوبات. كما يعاني نحو ربع المرضى من “الهالة” قبل النوبة، وتشمل اضطرابات بصرية أو حسية وصعوبات في الكلام.



وبيّنت أن العلاج يعتمد على مسكنات الألم وأدوية مضادة للغثيان، إضافة إلى أدوية خاصة مثل "التريبتان"، شرط استخدامها في بداية النوبة، مع التحذير من الإفراط في تناولها. كما تساعد ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء في تقليل شدة النوبات وتكرارها.

(الألمانية)