ما تأثير القلق والأرق على جهاز المناعة؟

اكتشف باحثون سعوديون أن اضطرابات القلق والأرق تؤثر سلبا على جهاز المناعة، من خلال خفض عدد خلايا NK القاتلة الطبيعية وفروعها في .

وأوضحت الدكتورة ريناد ، الأستاذة المساعدة في علم المناعة والعلاج المناعي بجامعة طيبة والمعدة الرئيسية للدراسة: "إن فهم تأثير الضغوط النفسية على نشاط خلايا المناعة، وخاصة الخلايا القاتلة الطبيعية، قد يساعد في آليات الالتهاب وتكوّن الأورام".



ويشير الباحثون إلى أن انخفاض خلايا NK قد يضعف جهاز المناعة، ما يزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات والاضطرابات النفسية بما في ذلك الاكتئاب. كما أكدوا أن الدراسة محدودة على الشابات، ما يستدعي إجراء أبحاث مستقبلية تشمل مختلف الفئات العمرية والجنسية والمناطق الجغرافية للحصول على صورة أشمل. (روسيا اليوم)