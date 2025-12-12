تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
دراسة حديثة تكشف سبب زيادة خطر أمراض القلب والسكري عند كبار السن

12-12-2025 | 09:05
كشفت دراسة طبية حديثة عن سبب يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري عند كبار السن.

 

وأشارت مجلة (JPAH) إلى أن الدراسة التي أجرتها مجموعة دولية من العلماء أظهرت أن الجلوس لفترات طويلة يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، حتى لو كانوا يلتزمون بتوصيات النشاط البدني الأسبوعية.

 

خلال الدراسة قام الباحثون بتحليل نتائج 28 دراسة شملت 82000 شخص من كبار السن، وأظهرت النتائج وجود صلة وثيقة بين الوقت الذي يقضيه الشخص جالسا وتفاقم مؤشرات التمثيل الغذائي الرئيسية، مثل ارتفاع نسبة السكر والكوليسترول في الدم، وزيادة محيط الخصر، وارتفاع ضغط الدم.

 

وتبعا للباحثين يقضي العديد من كبار السن ما يصل إلى 80% من ساعات استيقاظهم جالسين، وهذا الأمر يراكم لديهم مشكلات صحية قلبية وأيضية دون أن يلاحظوا ذلك، ومن المثير للقلق بشكل خاص أن هذا التأثير السلبي يُلاحظ أيضا لدى الأشخاص الأصحاء ظاهريا والذين ليس لديهم تشخيصات مرضية بعد.

 

ويؤكد الباحثون أن النشاط البدني وحده لا يكفي للوقاية من أمراض القلب والسكري، وللحد من المخاطر بشكل فعال من المهم تقليل فترات الخمول الطويلة، وذلك بالوقوف والحركة أثناء المكالمات الهاتفية، ومقاطعة مشاهدة التلفاز بالمشي لمسافات قصيرة داخل المنزل، وإضافة بعض الأعمال المنزلية الخفيفة إلى نظام النشاط اليومي.

