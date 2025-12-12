تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها

Lebanon 24
12-12-2025 | 09:53
حذر خبراء صحيون من أن بعض أطعمة الراحة الشائعة قد تكون ضارة عند نزلات البرد والإنفلونزا، بينما يقترحون بدائل صحية لدعم جهاز المناعة.

 

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن اختصاصي التغذية، الدكتور مايكل إدني، قوله إن الأطعمة الحارة قد تكون "سلاحًا ذا حدين"، كونها تحتوي على مادة الكابسيسين التي تملك خصائص مضادة للالتهابات، وقد تخفف انسداد الأنف مؤقتًا، إلا أنها قد تهيّج الحلق وتزيد السعال، كما يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

 

وحذر الأطباء من الكحول، لأنه يضعف الجهاز المناعي، ويزيد الجفاف واختلال توازن الأملاح، ويعطل النوم، ما يضاعف معاناة الجسم أثناء المرض.

 

أما الأطعمة المقلية والدهنية مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة، فتبطئ عملية الهضم وتزيد الالتهاب المعوي، مما يفاقم الغثيان والانتفاخ وآلام البطن لدى المرضى، بحسب إدني.

 

وأيضًا، يجب الابتعاد عن المشروبات السكرية، فهي تزيد الالتهاب وتضعف الاستجابة المناعية، كما تسهم في الجفاف، وتبطئ عملية التعافي.

 

نصحت خبيرة العافية جيسيكا ماك بالتركيز على أطعمة خفيفة وسهلة الهضم وغنية بالسوائل لدعم المناعة.

 

 

 وتشمل القائمة المسموحة الشوربات الدافئة، والشاي العشبي، والمشروبات الغنية بالإلكتروليت، كالحبوب البسيطة مثل الشوفان والأرز، والفواكه مثل الموز والكمثرى والتوت، والخضروات الورقية، والبروتينات النباتية الخفيفة مثل العدس أو التوفو.

