تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مرضى السكري من النوع الثاني يواجهون خطر السعال المزمن.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-12-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1454303-639011674230283497.jfif
Doc-P-1454303-639011674230283497.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة واسعة أن مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسعال المزمن عند استخدام أدوية تحاكي هرمون جي إل بي1 مقارنة بأدوية السكري الأخرى، وفق "رويترز".


تعمل هذه الأدوية على مستقبلات جي إل بي1 في البنكرياس، التي تفرزها الأمعاء بعد الطعام، مما يزيد إفراز الإنسولين بحسب مستوى السكر في الدم، ويبطئ إفراغ المعدة، ويقلل الشهية.


ووجد الباحثون في دورية الجمعية الطبية الأميركية لطب الأنف والأذن والحنجرة أن احتمال استمرار السعال لأكثر من شهرين خلال خمس سنوات من بدء العلاج أعلى بنسبة 12% لدى مستخدمي أدوية تعتمد على جي إل بي1.


واستندت الدراسة إلى بيانات أمريكية جمعت بين 2005 و2025 شملت أكثر من مليوني مريض بالسكري من النوع الثاني، بينهم أكثر من 400 ألف استخدموا أدوية جي إل بي1، مثل سيماجلوتايد، المكوّن الرئيسي لعقاقير جي إل بي1 التي تنتجها شركة نوفو نورديسك مثل أوزمبيك.


وأشار الباحثون إلى أن هذه الأدوية قد تسبب آثارًا جانبية معوية بسبب إبطاء الهضم، مما قد يزيد من احتمالية ارتجاع المريء، وهو عامل معروف للسعال، لكنه وُجد أن السعال ارتبط بالأدوية حتى لدى المرضى الذين لا يعانون من ارتجاع المريء.


وأوصى الباحثون الأطباء بأخذ هذا الارتباط في الاعتبار عند تشخيص السعال المزمن، خصوصًا إذا لم تتوافق الأعراض مع الأسباب المعروفة الأخرى.


وقالت الدكتورة أنكا باربو من مركز سيدارز سيناي في لوس أنجلوس: "ينبغي على الأطباء الذين يفحصون مرضى يعانون من السعال المزمن أن يكونوا على دراية بالعلاقة المكتشفة حديثًا بين أدوية جي إل بي1 والسعال، وسؤال المرضى عن استخدام هذه الأدوية". (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احذر هذه العلامة.. مؤشر مبكر على الإصابة بالسكري من النوع الثاني
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سعال جاف بدون برد؟ الأسباب قد تكون أخطر مما تظن
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف سبب زيادة خطر أمراض القلب والسكري عند كبار السن
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:16:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية الطبية

لوس أنجلوس

سنوات من

الرئيسي

رويترز

أمريكي

على بن

السكري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2025-12-12
Lebanon24
14:31 | 2025-12-12
Lebanon24
13:19 | 2025-12-12
Lebanon24
10:37 | 2025-12-12
Lebanon24
09:53 | 2025-12-12
Lebanon24
09:05 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24