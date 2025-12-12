دولة أوروبية تواجه تفشياً غير مسبوق للإنفلونزا!

حذّرت هيئة الوطنية من "تفشٍ غير مسبوق للإنفلونزا"، بينما يستعد الأطباء لتنفيذ إضراب لمدة خمسة أيام قبل .





وفي مقابلة مع صحيفة "ذي تايمز" الجمعة، دعا ويس ستريتينغ الأطباء المقيمين إلى الإضراب، مؤكدًا أن الهيئة تواجه وضعًا بالغ الخطورة لم يشهد مثله منذ جائحة كوفيد-19.





وأظهرت بيانات الهيئة، التي نشرت الخميس، أن حالات الإصابة بالإنفلونزا وصلت لمستويات قياسية لمثل هذا الوقت من السنة، مع ارتفاع بنسبة 55% خلال أسبوع، حيث بلغ متوسط عدد المرضى الداخلين إلى المستشفيات يوميًا الأسبوع الماضي 2660 مريضًا.





وقالت المديرة الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ميغانا بانديت: "مع الطلب القياسي على وسيارات الإسعاف والإضراب المرتقب للأطباء المقيمين، أصبح هذا التفشّي غير المسبوق للإنفلونزا يضع الهيئة في أسوأ وضع ممكن خلال هذه الفترة من السنة". (الجزيرة)

