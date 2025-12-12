تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

دولة أوروبية تواجه تفشياً غير مسبوق للإنفلونزا!

Lebanon 24
12-12-2025 | 13:19
حذّرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من "تفشٍ غير مسبوق للإنفلونزا"، بينما يستعد الأطباء لتنفيذ إضراب لمدة خمسة أيام قبل عيد الميلاد.


وفي مقابلة مع صحيفة "ذي تايمز" الجمعة، دعا وزير الصحة ويس ستريتينغ الأطباء المقيمين إلى التراجع عن الإضراب، مؤكدًا أن الهيئة تواجه وضعًا بالغ الخطورة لم يشهد مثله منذ جائحة كوفيد-19.


وأظهرت بيانات الهيئة، التي نشرت الخميس، أن حالات الإصابة بالإنفلونزا وصلت لمستويات قياسية لمثل هذا الوقت من السنة، مع ارتفاع بنسبة 55% خلال أسبوع، حيث بلغ متوسط عدد المرضى الداخلين إلى المستشفيات يوميًا الأسبوع الماضي 2660 مريضًا.


وقالت المديرة الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ميغانا بانديت: "مع الطلب القياسي على خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف والإضراب المرتقب للأطباء المقيمين، أصبح هذا التفشّي غير المسبوق للإنفلونزا يضع الهيئة في أسوأ وضع ممكن خلال هذه الفترة من السنة". (الجزيرة) 
الخدمات الصحية

خدمات الطوارئ

عيد الميلاد

البريطانية

التراجع عن

وزير الصحة

البريطاني

الجزيرة

تابع
