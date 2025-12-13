تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
السمنة تسرّع من تطوّر الزهايمر.. دراسة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
13-12-2025
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُسرّع السمنة من ارتفاع المؤشرات الحيوية الدموية المرتبطة بمرض الزهايمر بوتيرة أسرع بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، وفق نتائج دراسة جديدة من
جامعة واشنطن
.
وأفادت الدراسة، وهي الأولى حول كيفية تأثير السمنة على المؤشرات الحيوية الدموية لمرض الزهايمر، بارتباط السمنة بارتفاع أسرع بنسبة بين 29 و95% في بروتين تاو، أحد مؤشرات بالزهايمر.
التنكس العصبي
وأظهرت بيانات التصوير والبلازما طويلة الأمد أن المصابين بالسمنة يعانون من ارتفاعات أسرع بكثير في البروتينات المرتبطة بالتنكس العصبي وتراكم الأميلويد.
وبحسب "ساينس دايلي"، لاستكشاف هذه العلاقة، اعتمد الباحثون على بيانات 5
سنوات من
407 من المتطوعين في مبادرة التصوير العصبي لمرض الزهايمر، والذين قدموا صوراً مقطعية بالإصدار البوزيتروني للكشف عن الأميلويد، بالإضافة إلى عينات دم.
ومع مرور السنوات، أظهرت كل من قياسات تركيز بروتين تاو 217 في بلازما
الدم
وفحوصات
التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني
للدماغ تراكماً أكبر للأعراض المرتبطة بمرض الزهايمر لدى المشاركين المصابين بالسمنة مقارنة بغير المصابين بها.
مؤشرات الزهايمر
وارتبطت السمنة أيضاً بارتفاع أسرع بنسبة 24% في مستوى بروتين NfL في البلازما، وزيادة أسرع بنسبة 3.7% في تراكم بروتين الأميلويد.
وأشار الدكتور سهيل محمدي، الباحث
الرئيسي
، إلى أن زيادة حجم الدم لدى من لديهم سمنة هي عامل مساهم في ارتفاع نسبة البروتينات التي ترتبط بالزهايمر.
وأضاف: "الطريقة التي تؤثر بها السمنة على تطور عبء الأميلويد والتغيرات المصاحبة له في المؤشرات الحيوية الدموية لمرض الزهايمر لها آثار مهمة على كيفية تقييم الأطباء للمخاطر وإدارتها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن مرض الزهايمر... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن مرض الزهايمر... إليكم التفاصيل
13/12/2025 14:25:14
13/12/2025 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
13/12/2025 14:25:14
13/12/2025 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر
Lebanon 24
دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر
13/12/2025 14:25:14
13/12/2025 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: 5 آلاف خطوة يومياً قد تبطئ تدهور الدماغ لدى مرضى ألزهايمر
Lebanon 24
دراسة: 5 آلاف خطوة يومياً قد تبطئ تدهور الدماغ لدى مرضى ألزهايمر
13/12/2025 14:25:14
13/12/2025 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني
جامعة واشنطن
سهيل محمد
سنوات من
الرئيسي
واشنطن
العلا
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين النوم والرياضة.. لمن الأولوية؟
Lebanon 24
بين النوم والرياضة.. لمن الأولوية؟
07:17 | 2025-12-13
13/12/2025 07:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للحماية من الأمراض الشائعة.. إليكم أفضل مصادر المغنيسيوم
Lebanon 24
للحماية من الأمراض الشائعة.. إليكم أفضل مصادر المغنيسيوم
05:39 | 2025-12-13
13/12/2025 05:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يحسن فيتامين أ النظر؟
Lebanon 24
هل يحسن فيتامين أ النظر؟
04:41 | 2025-12-13
13/12/2025 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أحدث أعراض "الإنفلونزا الخارقة"؟
Lebanon 24
ما هي أحدث أعراض "الإنفلونزا الخارقة"؟
04:09 | 2025-12-13
13/12/2025 04:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر يبطئ الشيخوخة في الشوكولا الداكنة.. ما هو؟
Lebanon 24
عنصر يبطئ الشيخوخة في الشوكولا الداكنة.. ما هو؟
03:05 | 2025-12-13
13/12/2025 03:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:17 | 2025-12-13
بين النوم والرياضة.. لمن الأولوية؟
05:39 | 2025-12-13
للحماية من الأمراض الشائعة.. إليكم أفضل مصادر المغنيسيوم
04:41 | 2025-12-13
هل يحسن فيتامين أ النظر؟
04:09 | 2025-12-13
ما هي أحدث أعراض "الإنفلونزا الخارقة"؟
03:05 | 2025-12-13
عنصر يبطئ الشيخوخة في الشوكولا الداكنة.. ما هو؟
02:20 | 2025-12-13
شحوب وفرط التصبغ وتشقق الشفاه والبقع البيضاء.. اليكم ابرز علامات نقص الفيتامين B12
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24