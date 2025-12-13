بين النوم والرياضة.. لمن الأولوية؟

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة غير متكافئة بين النوم والنشاط البدني، حيث يبدو أن الأولوية يجب أن تعطى للنوم الجيد لتحفيز النشاط اليوم التالي، وليس العكس.

وأجرت الدراسة تحليلا شاملا لبيانات أكثر من 28 مليون يوم من أنشطة أكثر من 70 ألف مشارك. وأظهرت النتائج أن أقل من 13% فقط من المشاركين كانوا يلتزمون بالتوصيات الصحية المعيارية لكل من ساعات النوم والنشاط البدني معا.

ووجد الباحثون أن الحصول على نوم كاف (أكثر من 7 ساعات) يؤدي بشكل ملحوظ إلى زيادة النشاط البدني في اليوم التالي. في المقابل، لم يكن تحقيق الهدف اليومي من الخطوات (أكثر من 7000 خطوة) مؤشرا قويا على جودة النوم في الليلة نفسها.



وارتبطت أعلى مستويات النشاط البدني بالحصول على 6-7 ساعات من النوم. ومع ذلك، كان الارتباط الأقوى مع كفاءة النوم، أي النوم المتواصل مع تقلبات أقل، وليس فقط مدته. (روسيا اليوم)