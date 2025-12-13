تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف يوقظك جسمك قبل المنبه؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1454675-639012377617921547.jpg
Doc-P-1454675-639012377617921547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إذا كنت تستيقظ قبل المنبه وتشعر بالراحة واليقظة، فهذه إشارة إيجابية إلى أن إيقاعك البيولوجي متزامن بشكل جيد مع روتينك اليومي.

 أما إذا استيقظت مبكرا لكنك تشعر بالخمول أو التوتر، فقد يكون ذلك مؤشرا على ضعف جودة النوم، لا على كفاءة الساعة البيولوجية.
 
وهذه "الساعة" تمثل نظام توقيت داخليا بالغ الدقة، ينظم مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُعدّ الجسم للانتقال من حالة الراحة إلى اليقظة بسلاسة.

وفي عمق الدماغ، توجد مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية تُسمى النواة فوق التصالبية، وتُعد بمثابة “الساعة الرئيسة” للجسم، وتتولى هذه الخلايا تنسيق الإيقاع اليومي، وهو دورة بيولوجية تمتد 24 ساعة، تتحكم في النوم، ودرجة حرارة الجسم، والشهية، والهضم، ومستويات النشاط.

الساعة البيولوجية لا تكتفي بتتبع الوقت، بل تتعلم من عاداتنا اليومية. فانتظام مواعيد النوم والاستيقاظ، والوجبات، والنشاط البدني، يساعد الجسم على التنبؤ بما سيحدث لاحقا.

عند الاستيقاظ صباحا، يمر الجسم بما يُعرف بـاستجابة الكورتيزول عند الاستيقاظ، حيث ترتفع مستويات هذا الهرمون تدريجيا للمساعدة على الشعور بالنشاط والاستعداد لبدء اليوم.

 وقبل أن يرن المنبه، تبدأ سلسلة من التغيرات: ترتفع حرارة الجسم قليلًا، تنخفض مستويات الميلاتونين (هرمون النعاس)، ويزداد إفراز الكورتيزول.

وبحلول موعد المنبه، يكون الجسم قد انتقل فعليا إلى حالة اليقظة، وكأن هناك “تنبيها هرمونيا” سبق الصوت الإلكتروني. (ارم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برد الشتاء.. كيف يؤثر على جسمك؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحول الوجبات السريعة الجسم إلى بيئة ملتهبة؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يحافظ توقيت الغداء على نشاط الجسم طوال اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر لحم الخنزير على صحة الجسم؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24

ارم نيوز

الإيقاع

إذا كنت

الكورة

توني

نبيه

روتي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2025-12-13
Lebanon24
09:56 | 2025-12-13
Lebanon24
07:17 | 2025-12-13
Lebanon24
05:39 | 2025-12-13
Lebanon24
04:41 | 2025-12-13
Lebanon24
04:09 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24