صحة
كيف يوقظك جسمك قبل المنبه؟
Lebanon 24
13-12-2025
|
08:46
photos
إذا كنت
تستيقظ قبل المنبه وتشعر بالراحة واليقظة، فهذه إشارة إيجابية إلى أن إيقاعك البيولوجي متزامن بشكل جيد مع روتينك اليومي.
أما إذا استيقظت مبكرا لكنك تشعر بالخمول أو التوتر، فقد يكون ذلك مؤشرا على ضعف جودة النوم، لا على كفاءة الساعة البيولوجية.
وهذه "الساعة" تمثل نظام توقيت داخليا بالغ الدقة، ينظم مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُعدّ الجسم للانتقال من حالة الراحة إلى اليقظة بسلاسة.
وفي عمق الدماغ، توجد مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية تُسمى النواة فوق التصالبية، وتُعد بمثابة “الساعة الرئيسة” للجسم، وتتولى هذه الخلايا تنسيق
الإيقاع
اليومي، وهو دورة بيولوجية تمتد 24 ساعة، تتحكم في النوم، ودرجة حرارة الجسم، والشهية، والهضم، ومستويات النشاط.
الساعة البيولوجية لا تكتفي بتتبع الوقت، بل تتعلم من عاداتنا اليومية. فانتظام مواعيد النوم والاستيقاظ، والوجبات، والنشاط البدني، يساعد الجسم على التنبؤ بما سيحدث لاحقا.
عند الاستيقاظ صباحا، يمر الجسم بما يُعرف بـاستجابة الكورتيزول عند الاستيقاظ، حيث ترتفع مستويات هذا الهرمون تدريجيا للمساعدة على الشعور بالنشاط والاستعداد لبدء اليوم.
وقبل أن يرن المنبه، تبدأ سلسلة من التغيرات: ترتفع حرارة الجسم قليلًا، تنخفض مستويات الميلاتونين (هرمون النعاس)، ويزداد إفراز الكورتيزول.
وبحلول موعد المنبه، يكون الجسم قد انتقل فعليا إلى حالة اليقظة، وكأن هناك “تنبيها هرمونيا” سبق الصوت الإلكتروني. (ارم نيوز)
