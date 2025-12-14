مكملات عشبية "تُقوّي".. وقد تُتعب الكبد إذا أسيء استخدامها

تطرح المكملات العشبية أسئلة حول علاقتها بتلف الكبد، رغم شيوع استخدامها لدعم المناعة، فهي آمنة للكبد غالباً إذا استُخدمت بالطريقة الصحيحة وبالجرعة المناسبة ومن علامات موثوقة، لأن الكبد يعالج كل ما نتناوله، ومعظم المركبات العشبية "خفيفة" ويتحمّلها الجسم عادةً.



بعض الأعشاب مثل شوك الحليب والكركم والأملا تُعرف بخصائص واقية للكبد ومساعدة على "إزالة السموم". بالمقابل، تظهر مشاكل الكبد غالباً عند الإفراط في الجرعات أو دمج مكملات دون داعٍ أو شراء المنتجات من مصادر مجهولة/مغشوشة.



الأشواجندا تحديداً، تُستخدم لتخفيف الضغط وتحسين النوم ودعم التوازن الهرموني، وأن حالات مشاكل الكبد المرتبطة بها نادرة وغالباً تُعزى إلى جرعات عالية جداً أو سوء استخدام طويل الأمد أو منتجات مغشوشة، لا إلى العشبة بحد ذاتها. ويُنصح من لديهم مشاكل كبدية سابقة باستشارة الطبيب كإجراء أمان.



أما الآثار الجانبية المحتملة للمكملات العشبية عند الاستخدام الصحيح، فغالباً ما تكون خفيفة مثل اضطرابات هضمية بسيطة، تغيّر بسيط في الشهية، أو نعاس مؤقت، وتزول عادةً مع الوقت، مع التأكيد على البدء تدريجياً واختيار منتجات “نقية” ومراقبة استجابة الجسم. (الكونسيلتو)

