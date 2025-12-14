تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مكملات عشبية "تُقوّي".. وقد تُتعب الكبد إذا أسيء استخدامها
Lebanon 24
14-12-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطرح المكملات العشبية أسئلة حول علاقتها بتلف الكبد، رغم شيوع استخدامها لدعم المناعة، فهي آمنة للكبد غالباً إذا استُخدمت بالطريقة الصحيحة وبالجرعة المناسبة ومن علامات موثوقة، لأن الكبد يعالج كل ما نتناوله، ومعظم المركبات العشبية "خفيفة" ويتحمّلها الجسم عادةً.
بعض الأعشاب مثل شوك الحليب والكركم والأملا تُعرف بخصائص واقية للكبد ومساعدة على "إزالة السموم". بالمقابل، تظهر مشاكل الكبد غالباً عند الإفراط في الجرعات أو دمج مكملات دون داعٍ أو شراء المنتجات من مصادر مجهولة/مغشوشة.
الأشواجندا تحديداً، تُستخدم لتخفيف الضغط وتحسين النوم ودعم التوازن الهرموني، وأن حالات مشاكل الكبد المرتبطة بها نادرة وغالباً تُعزى إلى جرعات عالية جداً أو سوء استخدام طويل الأمد أو منتجات مغشوشة، لا إلى العشبة بحد ذاتها. ويُنصح من لديهم مشاكل كبدية سابقة باستشارة الطبيب كإجراء أمان.
أما الآثار الجانبية المحتملة للمكملات العشبية عند الاستخدام الصحيح، فغالباً ما تكون خفيفة مثل اضطرابات هضمية بسيطة، تغيّر بسيط في الشهية، أو نعاس مؤقت، وتزول عادةً مع الوقت، مع التأكيد على البدء تدريجياً واختيار منتجات “نقية” ومراقبة استجابة الجسم. (الكونسيلتو)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
Lebanon 24
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
14/12/2025 15:37:55
14/12/2025 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مكملات غذائية ينصح بتجنبها قبل النوم
Lebanon 24
مكملات غذائية ينصح بتجنبها قبل النوم
14/12/2025 15:37:55
14/12/2025 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
Lebanon 24
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
14/12/2025 15:37:55
14/12/2025 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات تدمر الكبد تدريجيا.. ما هي؟
Lebanon 24
عادات تدمر الكبد تدريجيا.. ما هي؟
14/12/2025 15:37:55
14/12/2025 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين ال
بيت أ
الكرك
الكون
تيار
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
تناول حفنة من الجوز يومياً يحمل العديد من الفوائد!
Lebanon 24
تناول حفنة من الجوز يومياً يحمل العديد من الفوائد!
08:24 | 2025-12-14
14/12/2025 08:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قد يفعل السمن للجسم شتاءً؟
Lebanon 24
ماذا قد يفعل السمن للجسم شتاءً؟
05:00 | 2025-12-14
14/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تربط موجات الحرارة بتراجع نمو الأطفال المعرفي
Lebanon 24
دراسة تربط موجات الحرارة بتراجع نمو الأطفال المعرفي
04:34 | 2025-12-14
14/12/2025 04:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
السر الحقيقي خلف أسطورة "الجزر يقوي النظر"
Lebanon 24
السر الحقيقي خلف أسطورة "الجزر يقوي النظر"
04:30 | 2025-12-14
14/12/2025 04:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
Lebanon 24
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
02:16 | 2025-12-14
14/12/2025 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:24 | 2025-12-14
تناول حفنة من الجوز يومياً يحمل العديد من الفوائد!
05:00 | 2025-12-14
ماذا قد يفعل السمن للجسم شتاءً؟
04:34 | 2025-12-14
دراسة تربط موجات الحرارة بتراجع نمو الأطفال المعرفي
04:30 | 2025-12-14
السر الحقيقي خلف أسطورة "الجزر يقوي النظر"
02:16 | 2025-12-14
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
00:46 | 2025-12-14
نظارات العلاج الضوئي.. موضة قابلة للارتداء ووعود للنوم والمزاج
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24