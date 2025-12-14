تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

Lebanon 24
14-12-2025 | 05:00
يُقبل كثيرون على تناول السمن يومياً في الشتاء لأنه يُعد طعاماً دسماً يناسب برودة الطقس. في هذا الفصل يرتفع معدل الأيض قليلاً لتوليد حرارة أكثر، لذلك يميل الجسم إلى الأطعمة الغنية بالسعرات.

ماذا قد يفعل السمن للجسم شتاءً؟
يساعد على الإحساس بالدفء والطاقة لأن الدهون تتحلل ببطء وتمنح طاقة مستمرة، وقد يدعم توليد الحرارة في الجسم. كما يُقال إنه يدعم الهضم في الشتاء، وقد يخفف الحموضة والإمساك ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

كذلك يرتبط بدعم المناعة وصحة البشرة لاحتوائه على فيتامينات تذوب في الدهون مثل A وE وD وK، وقد يساهم في ترطيب الجلد من الداخل ومواجهة الجفاف وتشقق الشفاه وتيبس المفاصل الشائعة في البرد.

فوائد تناوله باعتدال
 قد يدعم بطانة الأمعاء والهضم، يعمل كـ“مُزلق” للمفاصل، ويُحسن مظهر البشرة والشعر، وقد يقلل الالتهاب ويدعم التوازن الهرموني.

الكمية اليومية الآمنة
 للشخص البالغ: من ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين يومياً، وقد تصل إلى ثلاث ملاعق في حال نشاط بدني شاق أو العيش في مناطق شديدة البرودة. تجاوز ذلك قد يرفع السعرات والدهون بلا حاجة.

أما من لديهم كوليسترول مرتفع أو كبد دهني أو سمنة أو أمراض قلب أو تاريخ عائلي لهذه الحالات، فقد يكونون أكثر عرضة للمشكلات. (الكونسيلتو)
