صحة
السكري وارتفاع الضغط.. نصائح يومية للوقاية والمراقبة
Lebanon 24
14-12-2025
|
11:41
photos
يُعد كل من
مرض السكري
وارتفاع ضغط
الدم
من الأمراض المزمنة الشائعة التي تتطلب متابعة مستمرة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل المضاعفات. يُنصح المرضى بمراقبة مستويات السكر والضغط بشكل
دوري
، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه وتقليل الملح والدهون المشبعة.
ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين مستوى السكر في الدم وخفض ضغط الدم، بينما يُعد الالتزام بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب جزءًا أساسيًا من العلاج. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب التدخين والكحول، والحفاظ على وزن صحي.
الوعي الصحي والمتابعة الدورية مع الطبيب يمكن أن يقلل من مخاطر المضاعفات مثل أمراض القلب والكلى، ويضمن حياة أكثر صحة ونشاطًا للمصابين بهذه الأمراض المزمنة.
