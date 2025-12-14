تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
التوتر لا مكان له.. فوائد اليوغا والتأمل اليومية
Lebanon 24
14-12-2025
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعدّ التوترات اليومية والضغوط النفسية من أبرز التحديات التي تؤثر على صحة الإنسان العقلية والجسدية. يلعب التأمل واليوغا دورًا مهمًا في تقليل التوتر والقلق من خلال تمارين التنفس العميق، التركيز الذهني، والحركات الجسدية المهدئة.
يساعد التأمل على تهدئة العقل وتقليل الأفكار السلبية، بينما تعزز اليوغا مرونة الجسم وتخفف من التوتر العضلي المصاحب للضغوط النفسية. أظهرت الدراسات أن ممارسة التأمل واليوغا بانتظام تقلل من مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وتحسن النوم والمزاج، كما تدعم التركيز والانتباه.
لذلك، يُنصح بتخصيص وقت يومي لممارسة هذه الأنشطة، حتى لو لبضع دقائق، لتحقيق فوائد ملموسة على الصحة النفسية والجسدية.
