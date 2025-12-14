تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تحفظ العضلات والشهية.. اليكم جديد الابحاث عن حبوب تنحيف جديدة

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1455294-639013859001023563.webp
Doc-P-1455294-639013859001023563.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طوّر باحثون في معهد كارولينسكا وجامعة ستوكهولم دواءً فموياً جديداً يعزز النشاط الأيضي في العضلات بدلاً من تغيير الشهية كما تفعل أدوية التنحيف القائمة على الببتيد الشبيه بالغلوكاجون GLP-1 مثل أوزمبيك.

وأشارت التجارب الأولية إلى أن الحبوب الجديدة تساعد على فقدان الوزن الصحي، عن طريق تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم واستقلاب الدهون وفي الوقت نفسه الحفاظ على كتلة العضلات، مع آثار جانبية أقل. 

وبحسب "ساينس دايلي"، لأن الدواء الجديد يعمل بآلية مختلفة، يمكن استخدامه بالتزامن مع العلاجات التي تحاكي هرمون الغلوكاجون GLP-1 للحصول على نتائج أقوى.

خيار جديد لعلاج السمنة
ويُعدّ خفض مستوى السكر في الدم وزيادة حرق الدهون دون التأثير على الشهية أو كتلة العضلات خياراً واعداً في علاج داء السكري من النوع 2 والسمنة. 

ويعمل هذا العلاج، الذي يُؤخذ على شكل أقراص، بطريقة مختلفة تماماً عن الأدوية التي تحاكي هرمون الغلوكاجون GLP-1 المعروفة، مثل أوزمبيك، والتي تُعطى عن طريق الحقن. 

وتُؤثر الأدوية الشبيهة بالغلوكاجون GLP-1 على الجوع من خلال تغيير التواصل بين الأمعاء والدماغ، وقد تسبب آثاراً جانبية تشمل فقدان الشهية، وانخفاض كتلة العضلات، واضطرابات الجهاز الهضمي.

استهداف استقلاب العضلات 
وبدلاً من التأثير على مسارات الجوع، يعزز المركب الدوائي الجديد النشاط الأيضي مباشرةً داخل العضلات الهيكلية. 
وفي التجارب التي أُجريت على الحيوانات، حسّن المركب مستويات السكر في الدم وتكوين الجسم، متجنباً بذلك العيوب الشائعة المرتبطة بالعلاجات الحالية القائمة على الببتيد الشبيه بالغلوكاجون.

تجربة الدواء على البشر
وأشارت تجربة سريرية من المرحلة الأولى، شملت 48 متطوعاً سليماً و25 شخصاً مصاباً بالسكري من النوع 2، إلى أن العلاج جيد التحمل لدى البشر أيضاً.

وقال توري بنغتسون، من جامعة ستوكهولم: "تشير نتائجنا إلى مستقبل يمكننا فيه تحسين الصحة الأيضية دون فقدان كتلة العضلات. فالعضلات مهمة في كل من السكري من النوع 2 والسمنة، كما أن كتلة العضلات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمتوسط العمر المتوقع".

وتعتمد المادة الفعالة في هذا الدواء على جزيء تم تطويره مخبرياً، وهو شكل من أشكال ناهضات مستقبلات بيتا 2. 

وينشط هذا الجزيء مسارات إشارات رئيسية بطريقة مبتكرة تُحسّن وظائف العضلات مع تجنب فرط تحفيز القلب المصاحب عادةً لمُحفزات مستقبلات بيتا 2.

ويمثل هذا الدواء نوعاً جديداً تماماً من العلاج، ويُحتمل أن يكون ذا أهمية بالغة لمرضى السكري والسمنة حيث يعزز فقدان الوزن الصحي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصر تثير شهية المستثمرين بطرح عملاق من الصكوك السيادية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الفلفل الحار عامل قوي في ضبط الشهية.. اليكم آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رستم: لتفعيل خطة إنمائية تحفظ كرامة المواطن
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: العدالة الاجتماعية تحفظ وتبني الأوطان
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة ستوكهولم

التحكم في

حسين ال

التزام

السكري

بيت أ

العلا

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:17 | 2025-12-15
Lebanon24
02:43 | 2025-12-15
Lebanon24
23:00 | 2025-12-14
Lebanon24
16:08 | 2025-12-14
Lebanon24
13:25 | 2025-12-14
Lebanon24
11:41 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24