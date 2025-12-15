لتجنب الإصابة بالعدوى.. ما هو أفضل مقعد على الطائرة؟

يتزامن موسم السفر خلال العطلات السنوية مع تحذيرات صحية هامة للمسافرين، خاصة في الأماكن المزدحمة، مثل المطارات والطائرات، حيث تزداد فرص انتقال الأمراض.

وبحسب الخبراء، لا تكمن الخطورة الرئيسية في ما تلمسه من أسطح داخل الطائرة، بل في الهواء الذي تتنفسه.

فقد أوضحت الدكتورة نيها باتاك، رئيسة التحرير الطبية في WebMD، أن معظم الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا و"كوفيد-19" تنتشر بشكل أساسي عبر الهواء وعن طريق الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب، وليس عبر لمس مساند الذراعين أو مناضد الطعام.



وللتقليل من احتمالات الإصابة، تنصح باتاك باختيار مقعد بجوار النافذة، بعيدا عن الممرات والحمامات. (روسيا اليوم)