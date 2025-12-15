دم في براز الطفل.. أسباب بسيطة وأخرى تستدعي الإسعاف

قد يلاحظ الأهل وجود دم في براز الطفل، وهو أمر له تفسيرات متعددة بين ما هو بسيط وما قد يكون خطيراً، بحسب والمراهقين. وتوضح الجمعية أن السبب الأكثر شيوعاً يكون في منطقة الشرج، إذ إن التمزقات الجلدية الصغيرة أو البواسير قد تنتج غالباً عن الإمساك، وقد تنزف بسهولة.



كما قد يرتبط الأمر بحساسية الطعام، حيث يمكن أن تهيّج بطانة الأمعاء وتسبب نزفاً طفيفاً. وفي حالات أخرى، قد يبتلع الرضع الذين يرضعون طبيعياً دماً ناتجاً من التهاب ثدي الأم، ليظهر لاحقاً على شكل خط أحمر في البراز.



وعند حدوث إسهال دموي، غالباً ما يشير ذلك إلى وجود عدوى. وقد تشمل الأسباب أيضاً "انغلاف الأمعاء"، أي انزلاق أجزاء من الأمعاء داخل بعضها، وهي حالة قد تؤدي إلى انحصار الأمعاء وموتها إذا لم تُعالج.



وتشير الجمعية إلى علامات تحذيرية تستوجب مراجعة الطبيب بسرعة، وهي "احمرار أو انتفاخ أو تصلب البطن" و"حمى" و"شحوب" و"قيء". وفي حال ظهور هذه الأعراض، ينبغي طلب الرعاية الطبية على وجه السرعة. ( نت)

