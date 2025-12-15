تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

احذروا مشروبات الطاقة.. هذا ما تسببه

Lebanon 24
15-12-2025 | 16:32
A-
A+
Doc-P-1455694-639014384943088523.png
Doc-P-1455694-639014384943088523.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت دراسة حالة نُشرت في مجلة bmj Case Reports لأطباء من مستشفيات جامعة نوتنغهام في بريطانيا من مخاطر الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، بعد إصابة رجل في الخمسينيات بجلطة دماغية رغم وصفه بأنه يتمتع بصحة جيدة ولياقة طبيعية.

وبحسب التقرير، وصل الرجل إلى الرعاية الطبية وهو يعاني ضعفًا في الجانب الأيسر وخدرًا وترنحًا، وأكد التصوير بالرنين المغناطيسي تعرضه لسكتة إقفارية في المهاد. وسُجّل ارتفاع في ضغط دمه عند الدخول، ثم انخفض خلال العلاج قبل أن يعاود الارتفاع بعد خروجه رغم تناوله خمسة أدوية.

وكشف المريض لاحقًا أنه كان يشرب ثماني علب يوميًا من مشروب طاقة، تحتوي كل علبة على 160 ملغ من الكافيين، مع الإشارة إلى أن استهلاك الكافيين لم يُوثق عند دخوله المستشفى. وبعد توقفه عن الكافيين عاد ضغط دمه إلى طبيعته وتم إيقاف أدوية الضغط.

واستنادًا إلى هذه الحالة، لفت مؤلفو الدراسة إلى المخاطر المحتملة لمشروبات الطاقة، خصوصًا في ما يتصل بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية الاستجواب الطبي الموجه ورفع الوعي العام. كما علّق الدكتور مارك سيغل، كبير المحللين الطبيين في فوكس نيوز، بأن المحتوى المرتفع من الكافيين قد يرفع ضغط الدم بشكل كبير، مرجّحًا أن ذلك كان عاملًا مباشرًا في هذه الحالة. (فوكس نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إضافات سحرية لمشروبك الصباحي تمنحك الطاقة وتطيل العمر وتحرق الدهون
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروبات الطاقة… قنبلة كافيين تضع القلب والدماغ على المحك
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة كييف: هجوم روسي على العاصمة بالصواريخ والمسيرات ما تسبب في انفجارات وحرائق بعدد من المناطق
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24

التصوير بالرنين المغناطيسي

مارك سيغل

فوكس نيوز

نوتنغهام

بريطانيا

مجلة bmj

المري

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2025-12-15
Lebanon24
15:48 | 2025-12-15
Lebanon24
15:32 | 2025-12-15
Lebanon24
14:22 | 2025-12-15
Lebanon24
11:35 | 2025-12-15
Lebanon24
09:10 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24