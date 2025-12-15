احذروا مشروبات الطاقة.. هذا ما تسببه

حذّرت دراسة حالة نُشرت في Case Reports لأطباء من مستشفيات جامعة في من مخاطر الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، بعد إصابة رجل في الخمسينيات بجلطة دماغية رغم وصفه بأنه يتمتع بصحة جيدة ولياقة طبيعية.



وبحسب التقرير، وصل الرجل إلى الرعاية الطبية وهو يعاني ضعفًا في الجانب الأيسر وخدرًا وترنحًا، وأكد تعرضه لسكتة إقفارية في المهاد. وسُجّل ارتفاع في ضغط دمه عند الدخول، ثم انخفض خلال العلاج قبل أن يعاود الارتفاع بعد خروجه رغم تناوله خمسة أدوية.



وكشف المريض لاحقًا أنه كان يشرب ثماني علب يوميًا من مشروب طاقة، تحتوي كل علبة على 160 ملغ من الكافيين، مع الإشارة إلى أن استهلاك الكافيين لم يُوثق عند دخوله المستشفى. وبعد توقفه عن الكافيين عاد ضغط دمه إلى طبيعته وتم إيقاف أدوية الضغط.



واستنادًا إلى هذه الحالة، لفت مؤلفو الدراسة إلى المخاطر المحتملة لمشروبات الطاقة، خصوصًا في ما يتصل بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية الاستجواب الطبي الموجه ورفع الوعي العام. كما علّق الدكتور ، كبير المحللين الطبيين في ، بأن المحتوى المرتفع من الكافيين قد يرفع ضغط بشكل كبير، مرجّحًا أن ذلك كان عاملًا مباشرًا في هذه الحالة. (فوكس نيوز)

