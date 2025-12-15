تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
احذروا مشروبات الطاقة.. هذا ما تسببه
Lebanon 24
15-12-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت دراسة حالة نُشرت في
مجلة bmj
Case Reports لأطباء من مستشفيات جامعة
نوتنغهام
في
بريطانيا
من مخاطر الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، بعد إصابة رجل في الخمسينيات بجلطة دماغية رغم وصفه بأنه يتمتع بصحة جيدة ولياقة طبيعية.
وبحسب التقرير، وصل الرجل إلى الرعاية الطبية وهو يعاني ضعفًا في الجانب الأيسر وخدرًا وترنحًا، وأكد
التصوير بالرنين المغناطيسي
تعرضه لسكتة إقفارية في المهاد. وسُجّل ارتفاع في ضغط دمه عند الدخول، ثم انخفض خلال العلاج قبل أن يعاود الارتفاع بعد خروجه رغم تناوله خمسة أدوية.
وكشف المريض لاحقًا أنه كان يشرب ثماني علب يوميًا من مشروب طاقة، تحتوي كل علبة على 160 ملغ من الكافيين، مع الإشارة إلى أن استهلاك الكافيين لم يُوثق عند دخوله المستشفى. وبعد توقفه عن الكافيين عاد ضغط دمه إلى طبيعته وتم إيقاف أدوية الضغط.
واستنادًا إلى هذه الحالة، لفت مؤلفو الدراسة إلى المخاطر المحتملة لمشروبات الطاقة، خصوصًا في ما يتصل بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية الاستجواب الطبي الموجه ورفع الوعي العام. كما علّق الدكتور
مارك سيغل
، كبير المحللين الطبيين في
فوكس نيوز
، بأن المحتوى المرتفع من الكافيين قد يرفع ضغط
الدم
بشكل كبير، مرجّحًا أن ذلك كان عاملًا مباشرًا في هذه الحالة. (فوكس نيوز)
بالأرقام.. نقص عالمي في أوميغا 3
Lebanon 24
بالأرقام.. نقص عالمي في أوميغا 3
16:24 | 2025-12-15
15/12/2025 04:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تكون أول مشاعر الطفل حديث الولادة هي البكاء وليس الضحك؟
Lebanon 24
لماذا تكون أول مشاعر الطفل حديث الولادة هي البكاء وليس الضحك؟
15:48 | 2025-12-15
15/12/2025 03:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دم في براز الطفل.. أسباب بسيطة وأخرى تستدعي الإسعاف
Lebanon 24
دم في براز الطفل.. أسباب بسيطة وأخرى تستدعي الإسعاف
15:32 | 2025-12-15
15/12/2025 03:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من القلق إلى السكتة القلبية.. قائمة أمراض تختفي وراء "ضيق التنفس"
Lebanon 24
من القلق إلى السكتة القلبية.. قائمة أمراض تختفي وراء "ضيق التنفس"
14:22 | 2025-12-15
15/12/2025 02:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفلونزا تتصاعد في مصر.. "هيئة الدواء" تدق ناقوس الأدوية
Lebanon 24
إنفلونزا تتصاعد في مصر.. "هيئة الدواء" تدق ناقوس الأدوية
11:35 | 2025-12-15
15/12/2025 11:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
