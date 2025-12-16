تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
كيف يؤثر الغذاء على جودة النوم؟
Lebanon 24
16-12-2025
|
06:24
كشفت دراسة علمية حديثة أن الغذاء الذي يتناوله الشخص يوميا يؤثر على جودة النوم بشكل مباشر.
وأشارت مجلة Frontiers in Nutrition إلى أن الدراسة التي أجراها علماء من
جامعة جورج ماسون
الأميركية أظهرت أن طريقة تناولنا للطعام وما نأكله يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على جودة نومنا، وكشفت عن وجود علاقة بين مستويات السكر في
الدم
، ونوع
النظام الغذائي
، وجودة النوم – سواء لدى المصابين بالسكري أو غير المصابين به.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مرضى
السكري
ومقدمات السكري أكثر عرضة للأرق واضطرابات النوم، وعدم الحصول على قسط كاف من الراحة، علاوة على ذلك، ارتبط التحكم الصارم في النظام الغذائي ومستويات السكر في الدم، بشكل غير متوقع، بانخفاض جودة النوم، مما يسلط الضوء على الدور المعقد لعملية التمثيل الغذائي وتكوين النظام الغذائي.
وتبين للباحثين أن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين والغنية بالدهون هي الأكثر ضررا على النوم، حيث ارتبطت بشكل ثابت بتدهور جودته، في المقابل فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالدهون يساعد في تقليل خطر النوم لفترة
قصيرة جدا
، سواء لدى المصابين بالسكري أو الأشخاص الذين لديهم معدلات غلوكوز طبيعية في الدم. (روسيا اليوم)
